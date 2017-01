Mitterlehner gratuliert ÖAW- Präsident Zeilinger zur Wiederwahl

Bestätigung für erfolgreichen Kurs der Akademie der Wissenschaften

Wien (OTS/BMWFW) - „Mit Anton Zeilinger ist nicht nur ein herausragender Wissenschaftler wiedergewählt worden, sondern auch ein Botschafter der heimischen Forschungslandschaft und deren internationaler Einbettung“, gratuliert Wissenschaftsminister Mitterlehner dem designierten Präsidenten der Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

Der Quantenphysiker Anton Zeilinger ist seit 2013 Präsident der Akademie der Wissenschaften. In seiner Amtszeit wurde etwa das Austrian Center for Digital Humanities gegründet und die archäologische Grundlagenforschung an der ÖAW ausgebaut. „Die Wiederwahl ist auch eine Bestätigung seiner bisherigen Arbeit und des erfolgreichen Kurses der Akademie der Wissenschaften unter seiner Führung“, so Mitterlehner.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Vera Pürerfellner, BA

Pressesprecherin des Bundesministers

+43 (0) 1 71100-805194

vera.puererfellner @ bmwfw.gv.at

www.bmwfw.gv.at