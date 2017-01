„IM ZENTRUM“ zu „Die Kinder des Terrors – Wie groß ist die islamistische Gefahr?“

Am 29. Jänner um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Anti-Terror-Razzien, Hausdurchsuchungen, Festnahmen, Großeinsatz der Polizei in Wien und Graz – ein Schlag gegen das Netzwerk des Islamischen Staates in Österreich. Schon zuvor wurde ein 17-Jähriger in Wien unter Terrorverdacht festgenommen, sein angeblicher Komplize ist gerade mal zwölf, wurde mittlerweile den Eltern entzogen und in einem städtischen Krisenzentrum untergebracht. Wie gefährlich ist das Netzwerk islamistischer Extremisten in Österreich? Wo und wie rekrutieren sie ihre Anhänger? Sind Kinder und Jugendliche besonders gefährdet? Welche Milieus sind es, in denen der Islamismus eine Anziehungskraft ausübt? Wo sind die Brutstätten des Terrors? Und was kann der Staat, was kann die Gesellschaft tun, um den Nährboden für den Terror auszutrocknen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 29. Jänner 2017, um 22.00 Uhr bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Konrad Kogler

Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Georg Bürstmayr

Rechtsanwalt und Menschenrechtsexperte

Kenan Güngör

Soziologe und Integrationsexperte

Melisa Erkurt

Journalistin „dasbiber“

Shams Ul-Haq

Autor „Die Brutstätte des Terrors“

