TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Termine vom 30. Jänner bis 3. Februar 2017 - Highlights: Kommissar Hogan in Wien, Europa : Dialog, Malta-Gipfel

Wien (OTS) - Termine



Montag, 30/01/2017

- WIEN: Pressekonferenz mit EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan, Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter, MEP Elisabeth Köstinger und Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums anlässlich der 64. Wintertagung „Unser Essen. Unsere Regionen. Wer wird uns morgen versorgen?“

Zeit: 9.00 Uhr

Ort: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienna

Hintergrund: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170125_OTS0018/

- WIEN: Europa Club Wien: Priorities during the Maltese Presidency of the Council of the EU

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Hintergrund: https://ec.europa.eu/austria/events/priorities

- BRÜSSEL: EU-Kommissarin Věra Jourová (Justiz und Verbraucher) hält Eröffnungsrede zur Ausstellung anlässlich des Holocaust-Gedenktages 2017

- DEN HAAG: EU-Kommissar Julian King beim Europol Management-Board Treffen



Dienstag, 31/01/2017

- BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trifft den Präsidenten des Europäischen Parlamentes Antonio Tajani



- WIEN: Europa : DIALOG mit Corinna Milborn, Info-Chefin & Moderatorin von PULS 4

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Hintergrund und Anmeldung: http://www.europadialog.eu/

Mittwoch, 01/02/2017

- BRÜSSEL: Treffen des Kommissarskollegiums, College Readout

Themen: Vorbereitung des Malta-Gipfels, Energieunion

Zeit: 12.30 Uhr (tbc)

Live-Übertragung auf EBS: http://ec.europa.eu/avservices/

- BRÜSSEL: Pressekonferenz mit EU-Kommissionsvizepräsident (Energieunion) Maroš Šefčovič zu 2. Bericht zur Energieunion

Zeit: tbc

- BRÜSSEL: EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini bei Kleiner Plenarsitzung im Europäischen Parlament



- BRÜSSEL: EU-Kommissar Miguel Arias Cañete trifft (Klimapolitik und Energie) den britischen Energieminister Jesse Norman

- BRÜSSEL: EU-Kommissar Carlos Moedas (Forschung und Innovation) trifft den tunesischen Forschungsstaatssekretär Khalil Amiri

- BRÜSSEL: EU-Kommissarin Věra Jourová (Justiz und Verbraucher) hält Rede auf der 15. Jahrestagung des Europäischen Justiznetzwerkes

Donnerstag, 02/02/2017

- BRÜSSEL: Pressekonferenz mit EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan zum Start der öffentlichen Konsultation "Zukunft der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik"

Zeit: 12.00 Uhr

Live-Übertragung auf EBS: http://ec.europa.eu/avservices/

- BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini treffen den libyschen Premierminister Fayez al-Sarraj

- BRÜSSEL: EU-Kommissar Miguel Arias Cañete (Klimapolitik und Energie) trifft den Präsidenten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Suma Chakrabarti

Freitag, 03/02/2017

- MALTA: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini auf dem informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs

Pressekonferenz um 18.00 Uhr live auf EBS: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule



- BRÜSSEL: EU-Kommissar Neven Mimica (Internationale Kooperation und Entwicklung) trifft die Generaldirektorin der Weltorganisation für Tiergesundheit Monique Eloit

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission



Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu