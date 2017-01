Zwei Modelabels mit österreichischen Wurzeln rocken den englischen Runway

Mehr als ein Jahr nach seinem erfolgreichen Start in die englische Fußballiga erobert Christian Fuchs, ehemaliger ÖFB-Teamkapitän nun auch den Laufsteg

Leicester / England (OTS) - Diese Woche präsentierte die „De Montfort University“ (Leicester, England) ihre Modekreationen und erstmalig als gemeinsames Projekt waren zwei „Österreicher“ – Christian Fuchs mit seinem Label #NoFuchsGiven, und das prämierte Wiener Label KUKLA (madamekukla.com) – am Laufsteg mit dabei.

Neben der neuen Kollektion, die diese Woche das erste Mal präsentiert wurde, ist Fuchs auch besonders stolz auf die gelungene Kooperation mit dem jungen Wiener Modelabel KUKLA, das mit einem variablen Kleidungsstück den österreichischen Markt erobert hat. Die beiden Labels haben gemeinsam eine Special-Edition gestaltet.

„Die Bedeutung von NoFuchsGiven? In England und den USA ist die Anspielung offensichtlich. Es ist eine Einstellung zum Leben und heißt für mich, dass ich mein Leben lebe, wie es mir gefällt und, dass ich Spaß daran habe.“ Christian Fuchs, Premier League Star und ehemaliger ÖFB-Kapitän

„Bei meinem Businesstrip in New York entstand die Idee zusammen mit Christian’s Frau eine gemeinsame Limited Edition zu gestalten und diese auf dem Catwalk in England zu präsentieren. Ein echtes Highlight für ein Startup wie uns“, so Magdalena Auer, Head of Solutions bei KUKLA.

Über KUKLA:

Das variable Wickelkleid von KUKLA passt sich jedem Frauentypus, jedem Kleiderschrank und jedem Anlass an. One-size, made in Europe, vernäht in Österreich und Hans-Peter Haselsteiner als Investor.

Über NoFuchsGiven:

Das Label verkörpert eine wilde und mutige Mentalität, frei von gesellschaftlichen Standards, losgelöst von vorgeschriebenen Regeln und Normen. Es geht darum, die eigenen Vorstellungen und Träume zu verfolgen und sich nicht vom Weg abbringen zu lassen – ganz nach dem Motto: NoFuchsGiven.

