WKO veröffentlicht „Reiseführer Digitalisierung“ für Ein-Personen-Unternehmen und KMU

Wirtschaftskammer-Generalsekretärin Hochhauser: Praxisnahes Booklet zeigt Chancen der Digitalisierung und unterstützt beim Aufbau digitaler Kompetenzen

Wien (OTS) - „Die digitale Welt bringt völlig neue Möglichkeiten für alle, die sie als Chance begreifen. Wer auch morgen erfolgreich sein will, muss heute beginnen, die neuen Trends für sich zu nutzen“, betont die Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Anna Maria Hochhauser, anlässlich der Präsentation des „Reiseführer Digitalisierung“ für Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und KMU. Das praxisnahe Booklet, das die Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam mit dem WIFI Unternehmerservice und dem Zukunftsinstitut Österreich herausgebracht hat, soll die Digitalisierungs-Fitness der Unternehmen steigern. Denn ob Produkte, Tools oder Geschäftsmodelle: Der digitale Wandel stellt für Betriebe und Selbständige auch enorme Herausforderungen dar. „Mit dem Ratgeber wollen wir unsere Betriebe beim so wichtigen Aufbau von digitalen Kompetenzen unterstützen und begleiten“, so Hochhauser.

Auf 60 Seiten wird im Reiseführer Digitalisierung kompakt und anschaulich dargestellt, was die Digitalisierung in Gesellschaft, Wirtschaft und Unternehmen verändert. Eine Vielzahl an ausgewählten Unternehmensbeispielen gibt Anregungen und illustriert praxisnah, wie dieser Trend bereits erfolgreich genutzt wird.

Neben dem Printprodukt, kann der Ratgeber online unter dem Link epu.wko.at/digitalisierung downgeloadet werden. Weitere hilfreiche Informationen zum Schwerpunkt Digitalisierung bietet das „DIGITAL Servicepaket“ der WKO unter wko.at/digital.

In einer Roadshow planen die Wirtschaftskammern heuer zum Thema Digitalisierung in mehreren Bundesländern Vorträge des Zukunftsinstitut Österreich. Nähere Informationen werden unter epu.wko.at/digitalisierung veröffentlicht. (PWK068/ES)

