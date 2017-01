Österreichs politischer Wegweiser 2.0: POLITIKNAVI-App durch Kooperation mit APA-OTS stets „up to date“

Partnerschaft zwischen ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications und APA-OTS Originaltext-Service bietet wichtige Kontaktdaten der österreichischen Politik

Wien (OTS) - Vor über drei Jahren präsentierten die Kommunikationsexperten Wolfgang Rosam und Silvia Grünberger (ehemalige Nationalratsabgeordnete) die erste Auflage des POLITIKNAVI in gedruckter Form sowie als App. Seither dient dieses Tool allen Meinungsbildnern, Entscheidungsträgern und Interessenvertretern als Wegweiser durch die heimische Politik-Landschaft. Als Herausgeber kooperiert ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications mit APA-OTS Originaltext-Service GmbH, einer 100%igen Tochter der APA - Austria Presse Agentur, um die kostenlose POLITIKNAVI-App bei personellen Veränderungen in der Politik stets aktuell zu halten.

„Das POLITIKNAVI erleichtert den Austausch mit Politik und Behörden, da es genauso wie ein Navigationssystem mittels GPS klare Adressaten eruiert und somit Informationen auf zielgerichtetem und direktem Wege beim gewollten Empfänger ankommen. Im permanenten Informationsaustausch stellen wir zukünftig sicher, dass die POLITIKNAVI-App alle politischen Veränderungen beinhaltet und stets ´up to date´ ist. Dieses aktuelle Basis-Werkzeug über die Funktionsweise unserer Republik und die wichtigsten Kontakte ist in Österreich einzigartig“, so Silvia Grünberger, Kommunikationsexpertin und Herausgeberin des POLITIKNAVI.

Das POLITIKNAVI hat sich als wichtiges Instrument in den Political Communications entwickelt. Speziell die App unterstützt mittels Bereitstellung wichtiger Kontakte die Erreichung und Umsetzung politischer Anliegen. „Die steigenden Zugriffszahlen bestätigen, wie zuverlässig das POLITIKNAVI Hilfestellung leistet. Mit der bestehenden Kooperation professionalisieren wir den Service zusätzlich“, so Grünberger weiter.

Ergänzende Informationen wie verbreitete OTS-Aussendungen oder Social-Media-Profile reichern den hochwertigen Datenbestand zusätzlich an. „Für APA-OTS sind die Daten des POLITIKNAVI insbesondere zur Aufwertung der Presseaussendungen hilfreich“, erklärt Martina Wiesenbauer-Vrublovsky, Geschäftsführerin von APA-OTS. So werden Politikerdaten hervorgehoben und mit den Personenprofilen verknüpft.

Die App bietet übersichtlich geordnet die wichtigsten Ansprechpartner in der Republik. Personen können direkt über die Suche, über den alphabetischen Index oder über ihr Amt, ihre Funktion oder die Abteilung gefunden werden. Zur Verfügung stehen Namen, Funktionen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Facebook-Seiten und Twitter-Accounts.

