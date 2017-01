SPÖ-Termine von 30. Jänner bis 5. Februar 2017

MONTAG, 30. Jänner 2017:

Bundeskanzler Christian Kern in Israel (bis Dienstag, 31. Jänner).

8.30 Uhr Verkehrsminister Jörg Leichtfried und der Grazer Stadtrat Michael Ehmann informieren in einer gemeinsamen Pressekonferenz über aktuelle Entwicklungen und Investitionen in das Verkehrssystem im Raum Graz und über die Vorstellungen über das künftige Verkehrssystem der steirischen Landeshauptstadt (Grazer Rathaus, Bertha von Suttner-Zimmer, 1. Stock, Hauptplatz 1, 8010 Graz).

9.00 Uhr Staatssekretärin Muna Duzdar hält eine Eröffnungsansprache bei der Internationalen Bürgermeister-Konferenz NOW zum Thema „Children under the Radar“ (ÖBB-Werkstättenhalle, Spittelauer Lände 33, 1090 Wien).

9.00 Uhr SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder eröffnet die Enquete des SPÖ-Klubs „Kampf für Steuergerechtigkeit – die Lehren aus Panama & Co.“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter http://tinyurl.com/jf7bnhr (Parlament, Dr. Karl Renner-Ring 3, Abgeordnetensprechzimmer, 1017 Wien).

10.30 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures und die Volksanwaltschaft laden gemeinsam zur Festveranstaltung „40 Jahre Volksanwaltschaft“ ein. Nationalratspräsidentin Doris Bures hält die Begrüßungsrede; u.a. mit Sozialminister Alois Stöger, Staatssekretärin Muna Duzdar (Nationalratssitzungssaal des Parlaments).

15.00 Uhr Staatssekretärin Muna Duzdar hält eine Rede bei der Gedenkveranstaltung des Bundes Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen „Heute zwischen gestern und morgen. Reflexionen zu 90 Jahre Schattendorf. Lehren für den demokratischen Rechtsstaat“ (Friedhof, Grössinggrab, 7022 Schattendorf).

18.00 Uhr SPÖ-Kultursprecherin Elisabeth Hakel und die „Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik“ laden zur Buchpräsentation mit Franzobel. Der österreichische Autor präsentiert dabei seinen neuen Roman „Das Floß der Medusa“, der im Frühjahr 2017 erscheinen wird. Im Anschluss gibt es ein Gespräch des Schriftstellers mit dem Journalisten und Literaturkritiker Günter Kaindlstorfer sowie ein „Get-together“ mit dem Autor. Anmeldungen unter julia.redl@parlament.gv.at (Parlament, Abgeordnetensprechzimmer).

DIENSTAG, 31. Jänner 2017:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen. SPÖ-EU-Abgeordnete Karoline Graswander-Hainz nimmt bei der Sitzung (Rederecht der MEPs) teil (Parlament).

12.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt am Festakt anlässlich des Spatenstichs für den Bau von Werkstätten und Garagen in der Birago-Kaserne in Melk teil (Prinzlstraße 22, 3390 Melk).

MITTWOCH, 1. Februar 2017:

8.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.30 Uhr Sozialminister Alois Stöger bei der Lehrlingsgala der Berufsschule für Maschinen, Fertigungstechnik und Elektronik (AK-Bildungszentrum, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien).

19.00 Uhr Bundesminister Thomas Drozda nimmt an der Verleihung des Österreichischen Filmpreises teil (Rathaus Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 2. Februar 2017:

9.30 Uhr Pressekonferenz zum „Safer Internet Day“ mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (NMS Sechshauserstraße 71, 1150 Wien).

10.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr lädt als Gründerin der Plattform stopFGM gemeinsam mit Hilde Wolf von FEM Süd und Dr.in Daniela Marianne Dörfler zur Pressekonferenz „Österreichische Aktivitäten gegen weibliche Genitalverstümmelung“ ein (Café Griensteidl, Michaelerplatz 2, 1010 Wien).

19.00 Uhr Bildungsministerin Sonja Hammerschmid nimmt an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Digitalisierung: neue Medien – neue Schule?!“ teil (Chaya Fuera, Kandlgasse 19-21, 1070 Wien).

FREITAG. 3. Februar 2017:

Bundeskanzler Christian Kern nimmt am Europäischen Rat teil (Malta).

10.00 Uhr Infrastrukturminister Jörg Leichtfried, AK-Präsident Rudolf Kaske, aws-Geschäftsführerin Edeltraud Stiftinger und Studienautorin Trude Hausegger präsentieren die Ergebnisse der Studie „Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Einführung von Industrie 4.0“ (Pressezentrum im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Radetzkystraße 2, 1030 Wien).

10.00 Uhr Im Rahmen der Eröffnung des Bundes- und Koordinationszentrums eEducation Austria findet eine Pressekonferenz mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid zum Thema „Digitale Bildung für alle!“ statt (Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz).

