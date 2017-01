bike-austria Tulln – 3. bis 5. Februar 2017

Neuheiten: BMW und Reisezubehör

Tulln (OTS) - Die bike-austria Tulln findet von 3. bis 5. Februar 2017 statt und somit unmittelbar vor Saisonstart. 160 Firmen präsentieren 340 Marken aus Japan, Europa und USA. Alle Top-Player der Branche sind bei der bike-austria Tulln 2017 dabei und das Angebotsspektrum reicht von Motorrädern, Rollern, E-Bikes, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder. Neu ist ein eigener Bereich für ATV & Quads.



Neuheiten auf der bike-austria Tulln

BMW - die Modelloffensive 2017

In Los Angeles präsentierte BMW Motorrad die Verkörperung des „Grand American Touring“ – die neue K 1600 B mit 160 PS Leistung und einem Sechszylinder-Reihenmotor. Fest installierte Seitenkoffer mit integrierten Leuchteinheiten runden das Bild ab. Rückfahrhilfe und Schaltassistent Pro sind als Sonderausstattung ab Werk verfügbar, was auch für die K 1600 GT und K 1600 GTL gilt. ABS Pro („Kurven-ABS“) inklusive dynamischen Bremslicht wurden bei beiden Touringflaggschiffen in die Serie übernommen. Komfortfeatures wie Keyless Ride, Zentralverriegelung und adaptives Kurvenlicht sind nach wie vor als Sonderausstattung ab Werk erhältlich. Die F 800 GT präsentiert sich ab 2017 optisch stark aufgewertet, mit E-Gas inkl. den serienmäßigen Fahrmodi „Rain“ und „Road“ und der SA „Fahrmodus „Dynamic“ für besonders sportliche Fahrweise. In Halle 6 Stand 624 können Sie verschiedenste Modelle bewundern.

Schwerpunkt: Reisezubehör

Hepco & Becker

Hepco & Becker ist dafür bekannt, dass sie die neuesten Bikes mit Koffer, Top Case und Sturzbügel ausstatten – gleich nachdem die Markt Einführung erfolgte. Das ORBIT Top Case ist eine komplette Neuentwicklung und ergänzt die bisherige Top Case Serie durch funktionelle Gestaltung und einer besonderen Oberflächengestaltung. Die Struktur und verschiedenartige Narbung verleiht diesem Top Case ein einzigartiges Erscheinungsbild. Ausgestattet mit einer All-in-one Schlüssellösung lässt sich das ORBIT schnell öffnen, wie auch vom Trägerrack entfernen. Leichte Handhabung, integrierte Tragegriffe, optionale Rückenpolster und großzügiger Stauraum für 2 Helme zeichnen das Hepco & Becker ORBIT aus. Informationen zur Firma Hepco & Becker erhalten Sie bei der Firma Faber in Halle 3 und Halle 5.

SW-Motech

Legend Gear LR3 Messenger Bag

Das Legend Gear Messenger Bag aus gewachstem Canvas und Napalon-Kunstleder überzeugt durch angesagte Retro-Optik, hochwertige Verarbeitung und viele Features für den aktiven Alltag mit oder ohne Motorrad. Der gepolsterte Tragegurt der praktischen Schultertasche lässt sich stufenlos und mit nur einer Hand einstellen. Ein gefüttertes Laptop-Fach, viele weitere Innentaschen und Reißverschlussfächer bieten großzügigen, individuell einteilbaren Stauraum. Während der Fahrt lässt sich die Tasche auch auf dem Heck verzurren oder als Schultertasche tragen und über einen Kreuz- oder Hüftgurt zusätzlich sichern. Alle Neuheiten von SW-Motech finden Sie in Halle 4 – Stand 419.

Wunderlich – complete your BMW

Die Sinziger Wunderlich GmbH hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten durch immer neue Innovationen und hohe Qualitätsstandards zum weltweit größten Spezialanbieter für BMW-Motorradzubehör entwickelt. Wunderlich bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zur Individualisierung des Motorrades. Schwerpunkte liegen dabei im Bereich der aktiven und passiven Sicherheit, der Ergonomie und bei funktionellen Gepäcklösungen sowie rund um Optik und Design. Wunderlich Produkte und Dienstleistungen machen das Motorradfahren emotionaler, ergonomischer und sicherer. Das Portfolio umfasst weit über 3.500 Zubehör-Produkte für alle aktuellen BMW-Motorrad-Modelle. Lassen Sie sich beraten und informieren Sie sich auf der bike-austria Tulln in Halle 6 – 625.

Alle Informationen auf www.bike-austria.at.

Ab sofort Tickets sichern und im Ticketshop bestellen!

Öffnungszeiten:

Freitag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Ermäßigte Tickets (Studenten und Gruppen ab 20 Personen): EUR 10,-

Jugendliche von 14 bis 18 Jahre: EUR 8,-

Kinder von 6 bis 14 Jahre: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

bike-austria Tulln

Datum: 03.02.2017, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Messegelände 1 , 3430 Tulln an der Donau , Österreich

Url: www.messe-tulln.at

Rückfragen & Kontakt:

Arge 2Rad

Generalsekretärin

Mag. Karin Munk

Paul Troger Gasse 30

3003 Gablitz

office @ arge2rad.at

www.arge2rad.at



MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at