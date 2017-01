ASFINAG: Erinnerung: Neue Vignette nicht vergessen – ab 1. Februar gilt nur mehr Türkis

Rechtzeitig Vignette besorgen und kleben – ASFINAG-Tipp: links oben auf die Scheibe kleben

Wien (OTS) - Noch bis zum 31. Jänner 2016 ist die Vignette in Mandarin-Orange gültig. Ab 01. Februar wird das Vignettenjahr endgültig türkis. Die ASFINAG empfiehlt daher: Vignettenwechsel rechtzeitig angehen, um sich Unannehmlichkeiten wie etwa das Bezahlen einer Ersatzmautforderung in Höhe von 120 Euro zu ersparen. „Wir empfehlen, die Vignette links oben auf der Windschutzscheibe oder hinter dem Rückspiegel anzubringen. Das erleichtert für uns die Mautkontrollen wesentlich - Kundinnen und Kunden können ihre Fahrt somit problemlos und rasch fortsetzen“, erklärt Gabriele Lutter, Geschäftsführerin der ASFINAG Maut GmbH. Die Jahresvignette ist grundsätzlich für 14 Monate gültig – die „Lebensdauer“ der Vignette in Mandarin-Orange endet endgültig am 31. Jänner 2017. Wichtiger Tipp: die Vignette ist erst dann gültig, wenn sie auch on der Klebefolie vollständig gelöst auf der Windschutzscheibe klebt.

Mauteinnahmen finanzieren Maßnahmen für mehr Sicherheit in Österreich

Die Vignette ist bei über 6.000 Vertriebspartnern in Österreich und im grenznahen Ausland erhältlich. Unter www.asfinag.at gibt es eine anschauliche Übersicht aller Vertriebsstellen.

Die ASFINAG ist ein zu 100 Prozent nutzerfinanziertes Unternehmen. Wie alle Mauteinnahmen so werden auch die Einnahmen aus dem Vignettenverkauf wiederum in die Erhöhung der Verkehrssicherheit, in die Verbesserung des Fahrkomforts sowie in den Betrieb und den Ausbau des 2.200 Kilometer umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes investiert.

Neue Tarife 2017 für PKW (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):



10-Tages-Vignette: EUR 8,90

2-Monats-Vignette: EUR 25,90

Jahresvignette: EUR 86,40





Neue Tarife 2017 für Motorräder (einspurige Kfz):



10-Tages-Vignette: EUR 5,10

2-Monats-Vignette: EUR 13,00

Jahresvignette: EUR 34,40

Im Zusammenhang mit dem richtigen Anbringen und Entfernen von Vignetten tauchen immer wieder dieselben Fragen auf. Worauf beim Kauf und bei der richtigen Handhabung der Vignette unbedingt geachtet werden muss, erkärt das neue Vignetten-Video auf www.asfinag.at auf sehr anschauliche und unterhaltsame Art.

