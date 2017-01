MIT EUROPE CONFERENCE 2017: Business Strategien und Technologien der Zukunft

Am 29. und 30. März diskutieren internationale Forscher und Technologie-Experten über das Thema „Technological Leaps vs. Strategic Steps“ in der WKÖ

Wien (OTS) - Zum sechsten Mal findet heuer am 29. und 30. März die MIT EUROPE CONFERENCE mit der Forschungselite des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) statt. „Im Rahmen der zweitägigen Konferenz rückt Wien ins Zentrum hochkarätiger Wissenschaftler und Spitzenforscher des MIT, die sich mit nationalen und internationalen Forschern, Unternehmern und Technologie-Experten zum Thema ‚Mind The Gap – Technological Leaps vs. Strategic Steps‘ austauschen werden“, sagt Walter Koren, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ. Prominente Vortragende aus der US-Kaderschmiede werden neue Technologien präsentieren, die das Potenzial besitzen, Unternehmensstrategien zu revolutionieren.

Eine der Vortragenden ist Donna Rhodes, Direktorin der MIT Systems Engineering Advancement Initiative. Sie beschäftigt sich mit innovativen Zugängen zur Entwicklung von Lösungen in Design und Systemarchitektur und wird „Digital Twins“ vorstellen - virtuelle Abbilder von Produkten, die der Industrie bei Zeit- und Kosteneinsparungen helfen sollen: Der virtuelle Zwilling nutzt Daten, die mittels Sensor am physischen Zwilling erfasst werden, um Produktfehler in der Entwicklungsphase frühzeitig zu erkennen. Weitere Vortragende sind u.a. Amos Winter, Michael Benjamin und John Hart vom MIT Department of Mechanical Engineering, die sich mit dem Bau innovativer Maschinen befassen. Steven Leeb, Max Shulaker und Vivienne Sze vom MIT Department of Electrical Engineering and Computer Science untersuchen, wie Elektrotechnik und Informatik die Industrie künftig verändern können. Carlo Ratti, Direktor des Senseable City Lab, beschäftigt sich mit Städteplanung und Smart Cities. Kerri Cahoy vom MIT Department of Aeronautics and Astronautics erforscht, wie Mini-Satelliten Unternehmen in Zukunft nutzen können.

Die Konferenz findet im Rahmen der Internationalisierungsoffensive „Go-International“, einer Förderinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend und der Wirtschaftskammer Österreich statt. (PWK065/BS)

