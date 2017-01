Das Parlament gratuliert zu runden Geburtstagen im Februar

Ehrentage aktiver und ehemaliger Abgeordneter

Wien (PK) - Prominente JubilarInnen und ein Überblick:

Gertrude Brinek 65

Am 4. Februar feiert Volksanwältin Gertrude Brinek ihren 65. Geburtstag. Geboren in Hollabrunn, besuchte sie dort die Hauptschule, ehe sie 1966 auf eine Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe wechselte. 1971 begann Brinek eine zweijährige Ausbildung zur Volks-und Hauptschullehrerin und startete 1973 ihre Unterrichtstätigkeit. Nebenher absolvierte sie ein Pädagogik-Studium, das sie 1987 mit dem Doktortitel abschloss.

Zu dieser Zeit war Brinek schon lange politisch tätig. Seit 1983 war sie für die ÖVP im Bezirksrat der Wiener Leopoldstadt aktiv, 1988 zog sie für ihre Partei in den Nationalrat ein, wo sie sich vor allem in Bildungsfragen engagierte. Schon fünf Jahre zuvor hatte sie ihre Lehrtätigkeit an Schulen beendet und war als Universitätsassistentin an das Institut für Erziehungswissenschaften gewechselt.

Als die ÖVP 1990 eine schwere Wahlniederlage erlitt, musste Brinek nach zweieinhalb Jahren ihren Platz im Plenum des Nationalrats wieder räumen. Allerdings wurde sie ein Jahr später in den Wiener Gemeinderat gewählt, wo sie bis 1994 Bildungssprecherin ihrer Partei war. Im November 1994 kehrte sie schließlich in den Nationalrat zurück, dem sie diesmal mit einer kurzen Unterbrechung 1996 bis zum Sommer 2008 angehören sollte. Sie fungierte als Wissenschaftssprecherin ihrer Fraktion und bekleidete parteiintern das Amt der Frauenvorsitzenden im ÖAAB.

1999 geriet sie mit ihrem Klubkollegen Franz Morak in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, als sie laut darüber nachdachte, im Falle der Bildung einer Koalition aus ÖVP und FPÖ ihr Mandat niederzulegen.

Im Sommer 2008 schied Brinek aus allen parteipolitischen Ämtern, da sie zur Nachfolgerin Maria Fekters als Volksanwältin gewählt wurde. Als solche wirkt sie heute an der Seite von Günther Kräuter und Peter Fichtenbauer.

Elisabeth Hlavac 65

Ihren 65. Geburtstag feiert auch die ehemalige Nationalrätin und Europaabgeordnete Elisabeth Hlavac. Geboren ist sie am 25. Februar 1952 in Wien. Nach dem Realgymnasium in ihrer Heimatstadt begann sie 1970 das Studium der Rechte an der Universität Wien, das sie 1976 mit der Promotion zum Dr. iur. abschloss. Zu dieser Zeit arbeitete sie bereits ein Jahr in der Parlamentsdirektion, wo sie später auch eine Abteilung im Internationalen Dienst leitete.

Ab 1978 fungierte Hlavac als Bezirksrätin in Wien Döbling, 1985 übernahm sie dort das Amt der Stellvertretenden Bezirksparteivorsitzenden der SPÖ. Zudem war sie Mitglied des Bundesparteivorstandes sowie Bezirksfrauenvorsitzende in Döbling.

1988 vertrat Hlavac ihre Fraktion im Bundesrat. Ein Amt, das sie zuerst bis 1989, und dann von 1994 bis 1996 sowie von 2003 bis 2004 bekleidete. 1989 wurde sie erstmals in den Nationalrat gewählt. Dieses Mandat hatte sie zuerst fünf Jahre, später wieder von 1996 bis 1999 und von 2000 bis 2002 inne.

Von Jänner 1995 bis November 1996 ging Hlavac als eine der ersten österreichischen Abgeordneten zum Europäischen Parlament nach Brüssel, wo sie u.a. im Ausschuss für Recht und Bürgerrechte vertreten war.

Alle runden Geburtstage im Februar:

Gertrude Brinek, Volksanwältin und ehemalige Abgeordnete (V) - 65. Geburtstag am 4. Februar,

Peter Sonnberger, ehemaliger Abgeordneter (V) - 60. Geburtstag am 6. Februar,

Kurt Kaufmann, ehemaliger Bundesrat (V) - 70. Geburtstag am 8. Februar,

Maximilian Walch, ehemaliger Abgeordneter (F,B) - 65. Geburtstag am 8. Februar,

Erika Scharer, ehemalige Abgeordnete (S) - 65. Geburtstag am 11. Februar,

Christian Brünner, ehemaliger Abgeordneter (V) - 75. Geburtstag am 12. Februar,

Peter Ortner, ehemaliger Abgeordneter (F) - 80. Geburtstag am 13. Februar,

Susanne Preisinger, ehemalige Abgeordnete (F) - 60. Geburtstag am 15. Februar,

Georg Pranckh, ehemaliger Abgeordneter (F) - 65. Geburtstag am 17. Februar,

Herbert Egg, ehemaliger Abgeordneter (S) - 90. Geburtstag am 21. Februar,

Elisabeth Hlavac, ehemalige Abgeordnete und Bundesrätin sowie Mitglied des Europaparlaments a.D. (S) - 65. Geburtstag am 25. Februar,

Martina Pecher, ehemalige Abgeordnete (V) - 60. Geburtstag am 25. Februar.

