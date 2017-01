FACK JU GÖHTE 3 von Bora Dagtekin kommt 2017 in die Kinos

Deutschlands Lieblingslehrer Elyas M'Barek unterrichtet zum letzten Mal

München (ots) - 2017 öffnet die Goethe-Gesamtschule wieder ihre Türen und Metalldetektoren. Herr Müller und die Gruppe Arschlöcher sind bereit zum finalen Kampf gegen das deutsche Bildungssystem. Es wird ein Wiedersehen geben mit liebgewonnenen Charakteren wie Zeki Müller (Elyas M'Barek), Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth), Chantal (Jella Haase) und Danger (Max von der Groeben) sowie den Lehrerkolleginnen Direktorin Gerster (Katja Riemann) und Frau Leimbach-Knorr (Uschi Glas).

Constantin Film bringt FACK JU GÖHTE 3 am 26. Oktober 2017 auf den Lehrplan und ins Kino.

Die Filmemacher nehmen ihren Lehrauftrag sehr ernst und geben alles für den #FinalFack. Die Zuschauer können sich auf eine super Komödie freuen, in der sich nach der geisterkranken Klassenfahrt in Teil 2 wieder voll und ganz den Abenteuern in der deutschen Schulwelt gewidmet wird.

Bora Dagtekin, Autor und Regisseur: "Das Erfolgsgeheimnis von 'Fack Ju Göhte' sind die Charaktere und daher freue ich mich riesig, dass der gesamte geniale Cast wieder dabei ist. Wir haben intensiv am Drehbuch gearbeitet, damit die Trilogie so endet, wie sie begonnen hat: mit viel Herz, politisch unkorrektem Spaß und einem augenzwinkernden Blick auf die Schulzeit."

Der Erfolg der "Fack Ju Göhte"-Reihe in der deutschen Kinolandschaft ist beispiellos. Mit insgesamt rund 15 Mio. Kinobesucher gehören die ersten beiden Teile zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten. International machte "Fack Ju Göhte" ebenfalls von sich Reden. Unter dem Titel "No Manches Frida" entstand ein 1:1 Remake, das in Mexiko für das spanischsprachige US-Publikum gedreht wurde und bereits während des Startwochenendes Platz 1 der mexikanischen Kinocharts erreichte. Auch in den USA ist die Komödie aktuell einer der erfolgreichsten spanischsprachigen Filme der letzten Jahre.

Die Dreharbeiten zum Abschluss der "Fack Ju Göhte"-Trilogie beginnen in diesem Frühling; das Drehbuch stammt erneut von Bora Dagtekin. Produzentin ist Lena Schömann. Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Eine Constantin Film Produktion.

