Immobilienentwickler VI-ENGINEERS feiert Jahresauftakt mit prominenten Gästen in neuem Office

Wien (OTS) - Das noch junge und innovative Immobilienentwicklungs-Unternehmen VI-Engineers begeht das neue Jahr mit einem rauschenden Fest, mit viel Prominenz aus der Immobilien-, Architektur- und Finanzierungsbranche, in den neuen Büroräumlichkeiten in der Wiener Innenstadt. Horst Lukaseder, Geschäftsführer von VI-Engineers: „Über 100 Gäste sind unserer Einladung gefolgt und wir freuen uns sehr, dass unserem erst 2014 gegründeten Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren so viel Vertrauen und Wohlwollen entgegengebracht wurde. Hierfür wollten wir uns bei unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern mit diesem Fest bedanken.“ Dass der Start von VI-Engineers gelungen ist, zeigt die Erfolgsbilanz: In nur zwei Jahren hat Horst Lukaseder mit seinem Team über fünf große Immobilienprojekte entwickelt und zwei bereits an Investoren verkauft. Unter anderem wurden von VI-Engineers auch Leuchtturmprojekte wie das „Living Garden“, das erste grüne Wohn- und Geschäftshaus in der Seestadt Aspern, konzipiert.

Der Einladung folgten auch der vielfach ausgezeichnete Architekt DI Martin Mostböck, die kreativen Geister Arch. Johannes Pesendorfer und Arch. Andreas Machalek des Architekturbüros pumar, sowie die Landschaftsplanerin DI Sabine Dessovic - alle vier beim Aspern-Leuchtturmprojekt „Living Garden“ beteiligt. Besonderen Dank sprach der VI-Engineers-Chef Lukaseder dem Architekten Martin Mostböck aus: „Er hat unser neues Büro so gestaltet, dass sich Kreativität und Geschäftssinn entfalten können und wir uns schon nach nur einem Monat wie zu Hause fühlen.“

Folgende weitere Gäste genossen den Abend und das Top-Catering von ISALOLA: Dr. Herbert Schultes, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung AG, Prok. Dir. Rudolf Doljesi, Mitglied der Geschäftsführung der Niederösterreichischen Versicherung AG, Herbert Vanzo, Direktionsleiter STRABAG AG, Heinrich Kugler, Vorstand der Wien 3420 Aspern Development AG. Bis in die späten Abendstunden wurde bei Live-Jazz und ausgelassener Stimmung gefeiert.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/8728

