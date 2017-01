ORF SPORT + mit Rodel-WM 2017, Snowboard-Weltcup und Austrian Volley League

Am 27. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 27. Jänner 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Snowboard-Weltcup auf der Seiser Alm (Slopestyle) um 12.00 Uhr, von der Rodel-WM Innsbruck 2017 (Damen Sprint um 13.20 Uhr, Doppelsitzer Sprint um 14.10 Uhr) sowie von den Austrian-Volley-League-Spielen TI-apogrossergott-Volley – VC Tirol (Damen) um 17.45 Uhr und Hypo Tirol Volleyballteam – SK Posojilnica Aich/Dob (Herren) um 20.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 13.55 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte von der IPC Ski-WM Tarvis 2017 (Super-G Damen und Herren) um 22.30 Uhr.

Clemens Millauer hat beim Slopestyle-Weltcup auf der Seiser Alm in den Südtiroler Dolomiten die erste Hürde erfolgreich gemeistert. Der Oberösterreicher landete in seinem Qualifikations-Heat mit guten 84,50 Punkten auf Platz sieben und zog damit in das Semifinale ein, in dem am Freitag unter zehn Fahrern noch vier Finaltickets vergeben werden. Kommentator ist Michael Mangge.

Die Rodel-WM 2017 in Innsbruck-Igls startet am 27. Jänner mit den Sprint-Bewerben. Die 15 schnellsten Schlitten pro Disziplin rodeln um die Medaillen. Am Samstag folgen die WM-Entscheidungen der Damen und Doppelsitzer, am Sonntag sind zunächst die Herren an der Reihe, die Team-Staffel bildet den finalen Höhepunkt. Für Österreich an den Start gehen im Einsitzer der Herren Wolfgang Kindl, Armin Frauscher, David Gleirscher und Jonas Müller, der damit zu seinem ersten WM-Einsatz kommt. Das Damenteam wird von Birgit Platzer und Miriam Kastlunger angeführt, Madeleine Egle und Hannah Prock feiern ebenfalls ihr WM-Debüt. Im Doppelsitzer starten Thomas Steu/Lorenz Koller und Peter Penz/Georg Fischler. Kommentator ist Ludwig Valenta, an seiner Seite als Kokommentatoren fungieren Andreas und Wolfgang Linger.

Eine Doppelveranstaltung steht am 27. Jänner in der Austrian Volley League am Uni-Sportinstitut in Innsbruck auf dem Programm. Nach dem Spiel TI-apogrossergott-Volley – VC Tirol bei den Damen folgt das Match Hypo Tirol Volleyballteam – SK Posojilnica Aich/Dob bei den Herren. Kommentator ist Robert Neukirchner.

