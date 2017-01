„Wir sind Kaiser – Die Seyffenstein-Chroniken“ und „Faschingskabarett“ am 27. Jänner in ORF eins

„Seine Majestät und Kunst und Kultur“ und „Joesi Prokopetz: Übrigens! Aber das nur nebenbei!“

Wien (OTS) - In der dritten und vorläufig letzten neuen Ausgabe der „Seyffenstein-Chroniken“ am Freitag, dem 27. Jänner 2017, um 20.15 Uhr in ORF eins zeigt Oberhofmeister Seyffenstein noch einmal seinen Rückblick auf „Seine Majestät und Kunst und Kultur“, bevor dann Robert Heinrich I. am Freitag, dem 3. Februar, u. a. Andreas Herzog und Francine Jordi zur jährlichen „Faschingsaudienz“ bittet. Doch zunächst gibt es bei den „Seyffenstein-Chroniken“ ein Wiedersehen u. a. mit Sunnyi Melles, Cro und Semino Rossi. Nach neuen Ausgaben von „Was gibt es Neues?“ und „Jugendsünden usw.“ steht dann um 23.00 Uhr „Joesi Prokopetz mit seinem Programm „Übrigens! Aber das nur nebenbei!“ auf dem Faschingskabarett“-Programm in ORF eins.

„Wir sind Kaiser – Die Seyffenstein-Chroniken“: „Seine Majestät und Kunst und Kultur“ um 20.15 Uhr in ORF eins

Die zarte Seite Seiner Majestät tritt viel zu oft in den Hintergrund. Dabei kann sich Robert Heinrich I. an kulturellen Ereignissen und Gästen durchaus delektieren, wie es die neue Zusammenstellung des braven Seyffenstein offenbart: sei es bei der Schauspielerin Sunnyi Melles, dem Sänger und „Tatort“-Pathologen Jan-Josef Liefers, dem Rap-Star Cro und bei vielen anderen. Unvergesslich bleibt in jedem Fall die Audienz des Schlagerstars Semino Rossi, der gleichermaßen mit musikalischem wie komödiantischem Talent überraschte.

Faschingskabarett – „Joesi Prokopetz: „Übrigens! Aber das nur nebenbei!“ um 23.00 Uhr in ORF eins

Warum Joesi Prokopetz am Anfang seines erfolgreichen Kabarettprogramms gar nicht weiß, ob er bis zum Schluss bleiben kann, warum er auf Äußerungen seiner Frau zunächst immer nur: „Was“ sagt, und wie die beiden Spießgesellen von Kater Karlo heißen, das alles erfährt man an in diesem „Faschingskabarett“, in dem es auch um das österreichische Idiom, das die österreichische Seele, ja, die österreichische Tragödie widerspiegelt, geht.

