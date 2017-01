WIFI Unternehmerservice: Webinar „Online Vertrieb“ – Chancen und was es zu beachten gilt

Kostenlose Tipps für Unternehmen zum Start eines eigenen Online Vertriebskanals vom passenden Marktplatz bis zum eigenen Webshop

Wien (OTS) - Viele Kundinnen und Kunden stöbern und kaufen online. Für Unternehmen eröffnen sich dadurch neue Chancen. Der Start eines Online Vertriebskanals bringt aber viele Fragen mit sich. Im kostenlosen Webinar des WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am 23. Februar wird Barbara M. Thaler, Wirtschaftsinformatikerin und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, diese Fragen beantworten. Sie spricht über Do‘s and Dont‘s beim Online Vertrieb, wie die Wahl des richtigen Marktplatzes, die Entscheidung für den eigenen Webshop, wie man Kunden in den eigenen Webshop bekommt, wo rechtliche Unterstützung zu finden ist oder welche Zahlungsmöglichkeiten angeboten werden können.

Das Verknüpfen von On- und Offline-Handel ist aktuell ein sehr erfolgreicher Trend. Markus Raml, WIFI Österreich-Kurator, dazu: „Die Kombination aus einem lokalen Geschäft und Online-Handel ist sehr erfolgsversprechend. Ich sehe darin für viele eine sehr große Chance. Manche Unternehmerinnen und Unternehmer sind jedoch noch vorsichtig bei diesem Schritt. Mit dem kostenlosen Webinar wollen wir ihnen eine Starthilfe für einen erfolgreichen Online Vertrieb geben.“ Will man einen eigenen Online-Vertrieb fürs Unternehmen starten, ist es ratsam sich für die Entscheidung und Planung intensiv Zeit zu nehmen, genau wie für die Eröffnung einer stationären Filiale. Anfangs steht die Frage, ob das Produkt über einen Marktplatz oder den eigenen Webshop angeboten werden soll. Marktplätze wie „Amazon“ und „willhaben“ sind bekannt, es gibt allerdings spezielle Marktplätze, die vor allem für regionale Produkte gut geeignet sind. Allen, die sich für einen eigenen Webshop entscheiden, rät Thaler zur Zusammenarbeit mit einem professionellen IT-Dienstleister. Dadurch ist gewährleistet, dass die wichtigsten Knackpunkte für den Online Kaufprozess berücksichtigt werden.

Kostenloses Live-Webinar des WIFI Unternehmerservice

„Immer mehr Kunden kaufen im Internet. Wie nutze ich die Chancen im Online Vertrieb?“

Donnerstag, 23.2.2017 von 14:00 – 14:45 Uhr mit Barbara M. Thaler.

Anmeldung zum Webinar unter www.unternehmerservice.at/diewebinare /onlinevertrieb

Alle Chat-Fragen, Videos sowie weitere Services und Ansprechpartner/innen sind nach dem Webinar unter www.unternehmerservice.at/infokompakt abrufbar.

Das WIFI Unternehmerservice

Das WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich hat die Unternehmerin und den Unternehmer im Fokus. Ziel ist es, die Unternehmerkompetenzen zu erweitern. Zum aktuellen Thema „Digitalisierung“ werden Webinare, Veranstaltungen und Publikationen angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Cristina Moshammer

WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich

T: 05 90 900-4566, E: cristina.moshammer @ wko.at

W: www.unternehmerservice.at und www.wko.at/digital