Österreichs Top Ten der begehrtesten Tageszulassungen 2016

Skoda- und Hyundai Modelle dominieren heuer das Ranking

Wien (OTS) - 6,3 Prozent der 329.604 Neuzulassungen waren laut Statistik Austria**) 2016 Tageszulassungen - die günstige Alternative zu einem Neuwagen. Im Vergleich zu 2015 sank der Anteil der Tageszulassungen an den Neuzulassungen in Österreich um 1,5 Prozentpunkte und lag damit absolut bei 20.687 PKW.

Das Online-Automobilanzeigen-Portal AutoScout24 www.autoscout24.at hat auch 2017 ausgewertet, welche dieser Fahrzeuge in Österreich am beliebtesten sind. Das Ergebnis: Der VW Konzern dominierte die Top Ten der begehrtesten Tageszulassungen. Neben Skoda ist 2016 aber auch Hyundai erstmals mit drei Modellen in den Top Ten vertreten.

Der auch als Neuwagen beliebte Skoda Fabia wurde 2016 auf AutoScout24 unter den Tageszulassungen am häufigsten aufgerufen, mit einem Jahres-Durchschnittspreis von 15.286 Euro. Er verdrängte den größeren Bruder, den Skoda Octavia, 2016 auf Platz 2 (Jahres-Durchschnittspreis 25.946 Euro). Mit dem Seat Leon landete ein weiterer PKW aus dem Hause VW auf den „Stockerlplätzen“ (Jahres-Durchschnittspreis 21.622 Euro), gefolgt vom kleineren VW Polo (16.386 Euro). Auf Platz 5 fand sich 2016 der Hyundai Kleinwagen und Red Dot-Designaward-Winner 2015, der i20. Der VW Golf landete wie bereits im Vorjahr auf Platz 10 (Jahresdurchschnittspreis 20.512 Euro, das bedeutet ein Preis-Minus von 8,5 Prozent versus 2015).

Top Ten der begehrtesten Tageszulassungen *)

Platz Marke, Modell Durchschnittspreis als

Tageszulassungen in Euro



1 Skoda Fabia 15.286

2 Skoda Octavia 25.946

3 Seat Leon 21.622

4 Volkswagen Polo 16.386

5 Hyundai i20 14.527

6 Seat Ibiza 14.817

7 Skoda Yeti 22.264

8 Hyundai Tucson 29.387

9 Hyundai iX20 17.596

10 Volkswagen Golf 20.512

*) (Januar bis Dezember 2016; als Tageszulassung auf AutoScout24 eingetragene Inserate für Autos mit weniger als 100 km; sortiert nach den durchschnittlich häufigsten Detailseitenaufrufen in Österreich)

**) www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet

Über AutoScout24:

AutoScout24 ist europaweit das größte online Automobil-Anzeigenportal. Der Marktplatz ermöglicht es seinen Kunden, sich den Traum vom eigenen Auto einfach, effizient und stressfrei zu erfüllen. Auf AutoScout24 können Händler und Privatverkäufer Anzeigen für Gebrauchtwagen und Neuwagen schalten. AutoScout24 gehört zur Scout24-Gruppe. Diese betreibt führende Online-Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern wie Österreich (www.autoscout24.at).

Rückfragen & Kontakt:

Uschi Mayer

Unternehmenskommunikation

Extern tätig für AutoScout24 AS GmbH

Rennweg 97-99 I A-1030 Wien

Mobil: +43 699 19423994

E-Mail: uschi.mayer_ext @ scout24.com

www.autoscout24.at