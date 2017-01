„Küsschenkarte“ bei „Was gibt es Neues?“ am 27. Jänner

Mit Resetarits, Beimpold, Votava, Maurer und Gernot

Wien (OTS) - Oliver Baier feiert in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ das Chinesische Neujahr – heuer unter dem Zeichen des Feuerhahns stehend – und verteilt am Freitag, dem 27. Jänner 2017, um 21.35 Uhr in ORF eins entsprechende Goodies an Lukas Resetarits, Ulrike Beimpold, Gerald Votava (gleich danach, um 22.25 Uhr auch bei „Jugendsünden usw.“ zu sehen), Thomas Maurer und Viktor Gernot. Wissen möchte er dafür u.a., warum ein indischer Taxifahrer mit seinem Gefährt Berühmtheit erlangt hat. Die Promifrage stellen die Musiker von „Wanda“: Sie möchten wissen, was eine „Küsschenkarte“ ist.

„Was gibt es Neues?“ ist in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei der Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

