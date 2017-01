Wien-Favoriten: Absichtliche schwere Körperverletzung

Wien (OTS) - Polizisten wurden am 25. Jänner 2017 gegen 03.00 Uhr in die Laxenburger Straße wegen eines verletzten Mannes gerufen. Der bislang unbekannte Mann wurde mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verletzte konnte noch nicht einvernommen werden.

