Kinder in der Therme Wien: Wasserspaß in den Semesterferien

Wien (OTS/RK) - Die Semesterferien stehen vor der Tür und während sich die Kinder besonders auf die Schulpause freuen, überlegen viele Eltern wie sie die Ferienaktivitäten ihrer Kinder gestalten können. Die Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, bietet deshalb ein facettenreiches Programm an und zeigt, dass sie als Freizeitdestination auch für die jüngsten ThermenbesucherInnen gute Unterhaltung und Wasserspaß garantiert.

„ErlebnisStein“ – Thermenbereich speziell für Familien

Der „ErlebnisStein“, ein eigener Thermenbereich für Familien, ist wie geschaffen, um Wasserspaß ohne Ende zu genießen. Breit-, Reifen-und Erlebnisrutschen, ein Wildwasserkanal, Sprungtürme und ein Wasserspielpark sorgen für das perfekte Thermenerlebnis. Alle Becken im Familienbereich haben eine angenehm warme Wassertemperatur von 34 °C.

Bunt und vielfältig: Kostenloses Kinderanimationsprogramm

Im „ErlebnisStein“ befindet sich auch die Kinderanimation mit unterschiedlichsten Programmpunkten speziell für die ganz Kleinen (Mo.-Fr. ab 13:00 Uhr, Sa. ab 10:00 Uhr; neu ab 6. Februar: So. ab 11:00 Uhr). Das Kinderprogramm ist kostenlos, findet in eigenen Räumen wie dem „BauStein“, „Bühnenzauber“ oder „IdeenReich“ statt und wird auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. Die Kinder erwartet Karaoke, Märchen und Geschichten, ein Kaspertheater, Basteln, Malen, eine Zauberschule und noch viel mehr. Alle Infos zum Kinderanimationsprogramm sind unter

http://www.thermewien.at/erlebnisstein/kinderspektakel verfügbar.

Angebote für Babys: Kleinkinderbecken, Eltern-Kind-Lounge und Leih-Buggys

Den allerjüngsten Thermengästen steht ein Kleinkinderbereich mit eigenem Kinderbecken (30 cm Wassertiefe) und ganz leichter Strömung zur Verfügung. Die Kleinen können in einem Luftreifen Platz nehmen und sich langsam – unter den wachsamen Augen der Eltern – treiben lassen. Ruhige Ecken zum Stillen finden sich in der Eltern-Kind-Lounge und Platz zum Wickeln gibt es in einem eigenen Wickelraum. Wer einen Buggy benötigt, kann diesen kostenlos in der Therme Wien ausleihen. Auch Baby-Schwimmkurse und Schwimmkurse für Kleinkinder werden angeboten. Details zu den Schwimmkursen gibt es unter

http://www.thermewien.at/thermenlandschaften/im-wasser-aktiv-sein.

Kindermontag: Pro Erwachsenem darf ein Kind gratis in die Therme

Montags dreht sich in der Therme Wien alles um die kleinsten Gäste. Die Kinder erwartet nicht nur ein buntes Animationsprogramm, sondern auch ein gratis Thermeneintritt: Pro Erwachsenem darf ein Kind die Therme Wien kostenlos besuchen (ausgenommen Feiertage). An jedem Freitagnachmittag, dem Familiennachmittag, zahlen Kinder (ab dem 3. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) für drei Stunden Thermenaufenthalt nur 8,50 Euro statt 12,50 Euro.

Therme Wien – Erfolgsprojekt der VAMED Vitality World

Der international tätige Gesundheitskonzern VAMED engagiert sich seit 1995 im Thermen- und Wellnessbereich. Unter der 2006 gegründeten Kompetenzmarke VAMED Vitality World betreibt die VAMED acht der beliebtesten heimischen Thermen- und Gesundheitsresorts, den AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das SPA Resort Therme Geinberg, die Therme Laa – Hotel und Spa, die St. Martins Therme & Lodge, die Therme Wien, das GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn, das TAUERN SPA Zell am See-Kaprun, das la pura women´s health resort kamptal und mit dem Aquaworld Resort Budapest eines der größten Thermenresorts Ungarns. Mit mehr als 3,1 Millionen Gästen jährlich in den Thermen der VAMED Vitality World ist die VAMED Österreichs führender Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts. Eigentümer der Therme Wien sind die Wien Holding GmbH, die VAMED AG, die Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG, die Unicredit Bank Austria AG, die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien.

