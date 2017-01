Einladung zum Hintergrundgespräch mit der 1. Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Mairead McGuinness

Aktuelles aus dem Europäischen Parlament: Wie geht es weiter nach dem Brexit?

Wien (OTS) - Anlässlich der Wintertagung 2017 laden wir zum

Hintergrundgespräch mit der 1. Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Mairead McGuinness

"Aktuelles aus dem Europäischen Parlament: Wie geht es weiter nach dem Brexit?"

Montag, 30. Jänner 2017

Beginn: 15:00 Uhr

Austria Center Vienna Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien 1. Untergeschoss

Mairead McGuinness wurde am 18. Jänner zur 1. Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments gewählt. Eine ihrer ersten Reisen in dieser Funktion führt sie nach Österreich zur Wintertagung des Ökosozialen Forums. Im Anschluss an die Veranstaltung laden wir zu einem Hintergrundgespräch mit McGuinness ein: Welche Arbeitsschwerpunkte setzt das frischgewählte Präsidium des Europäischen Parlaments? Welche Auswirkungen hat der Brexit nun tatsächlich? Und wie wirkt sich der Austritt Großbritanniens auf die Gemeinsame Agrarpolitik aus?

Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

Mairead McGuinness, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Elisabeth Köstinger, Präsidentin des Ökosozialen Forums Europa

