Fortschritt in der Überwachungsdienstleistung durch Drohnenunterstützung

Salzburg (OTS) - ÖWD SECURITY & SERVICES geht neue, innovative Wege und bietet als erster Sicherheitsdienstleister in Österreich nun gemeinsam mit dem führenden Unternehmen für Drohneninspektionen, BLADESCAPE Airborne Services, auch drohnenunterstützte Überwachungsdienstleistungen an. Diese moderne Lösung ermöglicht dem Sicherheitsunternehmen mehr operative Flexibilität und zusätzlich gewonnene Informationen durch die Überwachung aus der Luftperspektive. Dies führt zu einer Qualitätserhöhung und damit zu noch mehr Sicherheit für Kunden, deren Objekte oder beispielsweise auch Veranstaltungen. ÖWD wird unter anderem so den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht „Neue Technologien und die Digitalisierung machen auch vor Sicherheitsdienstleistungen nicht halt“, ist Dr. Alexander Kiss, ÖWD Region Ost, überzeugt >>

>> Pressetext & FOTOS: http://www.owd.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Grimm, +43 662 / 81513025, a.grimm @ owd.at