McCain Minuten Frites als neue Produktinnovation - Knusprige Pommes für die Mikrowelle ab sofort im Handel

Wien (OTS) - Der Kartoffelexperte McCain launcht Minuten Frites, also Pommes frites für die Mikrowelle, am österreichischen Markt und stellt damit erneut seine Innovationsführerrolle im Bereich von Tiefkühl-Kartoffelprodukten unter Beweis. Die aus besten Kartoffeln hergestellte Produktinnovation ist in nur viereinhalb Minuten verzehrfertig und schmeckt dabei unglaublich knusprig. Die McCain Minuten Frites eignen sich so perfekt als kleine Mahlzeit für zwischendurch - ob zu Hause oder im Büro - oder auch als schnell zubereitete Beilage.

„Im schnelllebigen und hektischen Alltag bleibt oft wenig Zeit für die Zubereitung einer Mahlzeit, Beilage oder eines Snacks. Daher suchen Verbraucher nach einer Lösung, die schnell und schmackhaft ist. Mit den neuen McCain Minuten Frites versuchen wir auf dieses Bedürfnis einzugehen und liefern den Konsumenten ein Produkt, das in kürzester Zeit und mit nur wenigen Handgriffen verzehrbereit ist und dabei geschmacklich besonders überzeugt“, erklärt Annemarie Huber, Marketingleiterin Retail der McCain GmbH.

Die neuen McCain Minuten Frites sind nicht nur besonders köstlich und knusprig, sondern auch nach nur viereinhalb Minuten in der Mikrowelle verzehrfertig. Aus den besten Kartoffeln geschnitten, sind sie außen schön knusprig und innen kartoffelig weich. Die mikrowellentaugliche Bundle-Packung mit zwei Boxen à 140 Gramm ermöglicht eine besonders einfache Portionierung. Und ob als Beilage oder Mahlzeit zu Fisch, Fleisch, einem frischen Salat oder einfach ganz pur: Die McCain Minuten Frites lassen sich vielfältig servieren. Wie alle McCain-Produkte werden auch die neuen Mikrowellen Pommes aus qualitativ hochwertigen Kartoffeln sowie nach strengsten Qualitätsstandards hergestellt und regelmäßig kontrolliert.

Im österreichischen Handel erhältlich

"Wir haben bereits eine flächendeckende und österreichweite Warenverfügbarkeit bei MERKUR und METRO sowie einigen M-Preis-Märkten. Weitere Listungen werden folgen!", so Huber.

Minuten Frites – ein Produkt, das Konsumenten überzeugt

Aktuelle Marktforschungsergebnisse (N = 167) haben ergeben, dass fast alle Befragten (97 Prozent) sich für die McCain Minuten Frites interessieren oder sehr interessieren. Dabei ist ebenfalls eine deutliche Kaufabsicht zu sehen, denn 96 Prozent der Befragten würden die McCain Minuten Frites definitv kaufen oder wahrscheinlich kaufen. Darüber hinaus erkennen Konsumenten ganz klar den Vorteil der neuen Mikrowellen Pommes von McCain: So empfinden 91 Prozent der Befragten die Zubereitung in nur viereinhalb Minuten als schnell.

Über McCain

McCain Foods Limited ist ein international führender Hersteller von Tiefkühlprodukten mit mehr als 18.000 Mitarbeitern und 46 Produktionsstätten auf sechs Kontinenten. Das 1957 in Florenceville, New Brunswick (Kanada), gegründete Unternehmen befindet sich bis heute in Familienbesitz. Der jährliche Umsatz des Unternehmens beträgt mehr als 5,4 Mrd. EUR. McCain ist damit der weltweit größte Hersteller von Pommes frites und weiteren Kartoffelspezialitäten. McCain Produkte finden sich in Tausenden von Restaurants und Supermarkt-Tiefkühltruhen in mehr als 160 Ländern weltweit.

Rückfragen & Kontakt:

Cayenne Marketingagentur

info @ cayenne.at