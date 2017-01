ÖVP Hernals: Klaus Heintzinger als Bezirksparteiobmann wiedergewählt

Team ist Mischung aus altbewährten Kräften und etlichen neue Gesichtern - Projekte und Ideen für die Herausforderungen des Bezirks entwickeln

Wien (OTS) - Beim Bezirksparteitag der ÖVP Hernals am Dienstag wurde Klaus Heintzinger als Bezirksparteiobmann wiedergewählt. Das Team mit Klaus Heintzinger an der Spitze ist eine Mischung aus altbewährten Kräften und etlichen neuen Gesichtern. "Somit haben wir eine dynamische Gruppe, die sich auch in der kommenden Periode mit den Herausforderungen des Bezirks auseinandersetzen wird", so Heintzinger.

"Hernals ist ein stark wachsender Bezirk mit derzeit über 56.000 Bewohnern. Es gibt aber viele Probleme, mit denen der Bezirk zu kämpfen hat. Trotz Gürtelnähe und Nähe zum Stadtzentrum herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Es gibt enorme Schwierigkeiten bei der Infrastruktur und bei den Betrieben in Hernals, was sich vor allem anhand der zahlreichen leerstehenden Geschäftslokale zeigt. Die Verkehrssituation wird immer schlimmer und Flächenwidmungen gehen zusehends auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. In Hernals gibt es auch zu wenige Schulen, zwei Gymnasien sind eindeutig zu wenig", so der Bezirksparteiobmann.

"Durch den Bau der U5 wird sich das Verkehrsbild stark verändern und Immobilienwerte werden steigen. Wir sehen hier das Potential wirtschaftlich wieder stärker zu werden. Deswegen werden wir auch weiterhin Projekte und Ideen für die Herausforderungen des Bezirks entwickeln. Es braucht definitiv mehr Anstrengungen um die zahlreichen Probleme in Hernals endlich anzugehen", so Heintzinger weiter.

"Klaus Heintzinger ist die richtige Persönlichkeit an der Spitze der Bezirkspartei. Die ÖVP Hernals ist somit bestens für die zukünftigen Aufgaben aufgestellt. Ich gratuliere ihm und dem gesamten Team sehr herzlich und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel abschließend.

