CETA - LESEN UND VERSTEHEN

Umfassendste internationale Analyse der Zivilgesellschaft

In einem sind sie sich alle AutorInnen einig: In bestehender Form gefährdet CETA das Allgemeinwohl auf beiden Seiten des Atlantiks", erklärt Alexandra Strickner von Mitherausgeber Attac Österreich. Alexandra Strickner

Wien (OTS) - Das Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TiSA hat die umstrittenen Handelsabkommen zurück ins Rampenlicht der Medien gebracht. Das Europäische Parlament wird voraussichtlich im Februar über CETA abstimmen. Im Falle einer Zustimmung müssten danach alle EU-Staaten das Abkommen ratifizieren.



Mit "CETA - LESEN UND VERSTEHEN" liegt nun die umfassendste internationale Analyse des Vertragstextes seitens der Zivilgesellschaft vor. Sie bietet PolitikerInnen, Medien und BürgerInnen die Möglichkeit, sich differenziert und detailliert mit den Inhalten des Abkommens auseinanderzusetzen. Neben einer Zusammenfassung der wichtigsten Kritikpunkte erörtern internationale ExpertInnen auf 92 Seiten folgende Themenbereiche:



Investitionsschutz und Streitbeilegung in CETA

CETA und Finanzdienstleistungen

Öffentliche Dienstleistungen in CETA



Dienstleistungshandel in CETA



Beschränkung der Regulierungskompetenz von Regierungen in CETA



Abbau von Standards durch regulatorische Kooperation

Patente, Urheberrechte und Innovation in CETA



Bäuerliche Märkte und Lebensmittelqualität auf der Kippe

Energie- und klimapolitische Gefahren von CETA

Handel und Arbeitsrechte in CETA

CETA und seine Bedrohung der kulturellen Vielfalt

CETA und die Auswirkungen auf den Kulturbereich

CETA aus kanadischer Perspektive

"In einem sind sie sich alle AutorInnen einig: In bestehender Form gefährdet CETA das Allgemeinwohl auf beiden Seiten des Atlantiks", erklärt Alexandra Strickner von Mitherausgeber Attac Österreich.



CETA - Lesen und verstehen. Analyse des EU-Kanada-Freihandelsabkommens. Berlin, Ottawa, Jänner 2017



DOWNLOAD



herausgegeben von PowerShift und dem Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) sowie Aitec (FR), Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (DE), AK Wien (AT), Attac (AT), Attac (DE), BUND e. V. (DE), Campact e. V. (DE), Compassion in World Farming (EU), Corporate Europe Observatory (EU), Ecologistas en Acción (ES), Fair Watch (IT), Forum Umwelt und Entwicklung (DE), Friends of the Earth (EU), Global Justice Now (UK), Institute of Global Responsibility (PL), Katholische Arbeitnehmer Bewegung (DE), Lobby Control e. V. (DE), Mehr Demokratie e. V. (DE), Mouvement Ecologique (NL), Nature Friends Greece (GR), Österreichischer Gewerkschaftsbund (AT), Progressi (IT), Seattle to Brussels Network (EU), SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) (NL), Stop TTIP (DE), Transnational Institute (EU), Umweltinstitut München (DE), War on Want (GB), weed e. V. (DE).

Rückfragen & Kontakt:

Attac, David Walch, Attac-Pressesprecher

Tel.: 01/544 00 10, 0650/544 00 10

presse @ attac.at

www.attac.at