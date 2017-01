Pflege- und Betreuungsbedarf steigt: Heimhilfe als Unterstützung im Alltag

Mit dem Lebensalter steigt der Pflege- und Betreuungsbedarf. Eine hohe Bedeutung kommt dem mobilen Angebot zu. Die Heimhilfe ist dabei wichtig – auch um Angehörige zu entlasten.

St. Pölten (OTS) - Die Menschen werden immer älter. Die Lebenserwartung in Niederösterreich liegt laut Statistik Austria bei Frauen bei 83,6 Jahren, bei Männern bei 78,6 Jahren. In den nächsten Jahren werden diese Zahlen weiter anwachsen. Das ist grundsätzlich erfreulich - steigendes Lebensalter heißt aber auch steigender Pflegebedarf. „Eine besondere Bedeutung kommt deswegen dem mobilen Pflege- und Betreuungsangebot zu. Denn es ist in vielen Fällen der dringende Wunsch der Menschen, so lange wie möglich im eigenen Zuhause leben zu können“, bestätigt Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer. „Derzeit werden über 8.200 Kundinnen und Kunden des Hilfswerks Niederösterreich in ihren eigenen vier Wänden von unseren Pflegeteams betreut.“, führt Hinterholzer weiter aus.

** Heimhilfe – Die helfende Hand im Alltag **

425 Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen sowie 437 Pflegehelfer/innen und Altenfachbetreuer/innen des Hilfswerks Niederösterreich bieten professionelle Betreuung. Darüber hinaus nehmen die weit über 1.053 Heimhelfer/innen einen enorm wichtigen Stellenwert ein: Wenn Menschen Anforderungen des Alltags nicht mehr alleine bewältigen können, haben sie trotzdem die Möglichkeit, in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Qualifizierte Heimhelfer/innen unterstützen bei Aktivitäten des täglichen Lebens – wenn der Alltag durch Alter oder Krankheit beschwerlicher geworden ist. „Dadurch können ältere Menschen weiter in ihrer gewohnten Umgebung leben – und Angehörige werden erheblich entlastet.“, unterstreicht Präsidentin Michaela Hinterholzer die enorme Bedeutung der mobilen Hauskrankenpflege.

