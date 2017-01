"Roboter müssen gute Schauspieler sein" – Robert Trappl bei der Sky Night “Westworld”

Über 300 Gäste sahen bei der Sky Night den HBO-Hit „Westworld“ im Wiener Stadtkino

Artificial-Intelligence-Pionier Robert Trappl sprach als Special Guest über die den Realitätsgehalt der Serie

Die Golden-Globe-nominierte Serie ab 2. Februar auf englisch und deutsch auf Sky Atlantic HD und Sky Ticket (www.skyticket.at)

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IZXk65X-EGc

Sky brachte bei der gestrigen Sky Night ein Stück Zukunft direkt ins Stadtkino in Wien. Mit einem Golden Globe als beste Dramaserie nominiert und mit mehr Zusehern als die erste Staffel „Game of Thrones“ in den USA ist „Westworld“ eine der meist gesehenen und umjubelten Serien des letzten Jahres. Anlässlich des Staffelstarts in der deutschen Synchronisation am 2. Februar auf Sky und dem Streamingdienst Sky Ticket wurden die ersten beiden Episoden auf der großen Kinoleinwand präsentiert.

Als besonderes Zuckerl konnten sich die Besucher über den spannenden Bühnentalk mit Robert Trappl, Gründer des Österreichischen Instituts für Artificial Intelligence, und David Bogner, Geschäftsführer und Head of Content von Vice Österreich, freuen. Trappl: „Es wird daran gearbeitet dass Roboter oder intelligente Systeme Gefühle erkennen und verarbeiten können, um menschliches Verhalten zu verstehen und darauf entsprechend reagieren zu können.“ Im Unterschied zum Menschen empfänden Roboter jedoch nichts dabei – wie ein guter Schauspieler, so Trappl: „Ein Roboter muss ein guter Schauspieler sein.“

Über 300 Serien-Fans und geladene Gäste ließen sich die Sky Night „Westworld“ nicht entgehen. Unter den zahlreichen Zuschauern durften zudem drei glückliche Gewinner mit einem sechsmonatigen Sky Ticket Abo nach Hause gehen, um so auch in Zukunft keine Serie mehr zu verpassen.

Über „Westworld“

Beginnend in einer nicht näher erläuterten Zukunft, lernt der Zuschauer Westworld als einen brutalen Vergnügungspark kennen, der als Spielplatz der Reichen fungiert. Von fast zu real wirkenden Androids gehostet, ermöglicht der Park seinen Kunden jede Storyline zwischen Revolverheld bis hin zu mörderischem Bandit auszuleben. Dolores, gespielt von Evan Rachel Wood, die ebenfalls für einen Golden Globe nominiert wurde, ist einer dieser Androids, deren Gedächtnis nach jedem Kunden von traumatischen Erinnerungen gelöscht wird und somit zu einem Dasein à la „Täglich grüßt das Murmerltier“ verdammt sind. Dr. Ford (Anthony Hopkins), der Schöpfer von Westworld, zeigt hingegen etwas zu viel Interesse daran, die Androids so menschlich wie möglich zu machen...

Die zehnteilige Sci-Fi-Dramaserie wird unter anderem produziert von J.J. Abrams („Star Wars – Das Erwachen der Macht“, „Star Trek“), Autor und Regisseur ist Jonathan Nolan („Interstellar“, „The Dark Knight“). Nach dem überragenden Erfolg der ersten Staffel wurde eine zweite Staffel von HBO bereits bestätigt.

