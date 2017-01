Erlaufschlucht erhält neuen Eingangsbereich

Bohuslav: Touristischer Erfolg für Marktgemeinde Purgstall

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Erlaufschlucht in der Marktgemeinde Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) ist eine drei Kilometer lange Flusslandschaft mit einzigartiger Vegetation und attraktiven Felsformationen. Aufgrund ihrer einmaligen landschaftlichen Eigenheiten gilt sie als Naturdenkmal und ist Teil des Europaschutzgebiets „Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse“. 2015 wurde das touristische Angebot rund um die Erlaufschlucht weiterentwickelt und aufgewertet, nun folgt mit der Errichtung eines neuen Eingangsbereichs der nächste Schritt. In Summe werden circa 300.000 Euro investiert.

„Dieses Naturjuwel hat sich zum touristischen Anziehungspunkt entwickelt, was der gesamten Region zugutekommt“, so Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, die auch betont: „Die Erlaufschlucht in Purgstall ist ein einzigartiges Stück Natur. Es ist schön zu sehen, dass dieses Naherholungsgebiet von den Besucherinnen und Besuchern gut angenommen wird“.

Der Eingangsbereich soll einen Platz zum Verweilen für die Zeit zwischen Ankunft auf dem Parkplatz und Beginn der Begehung der Schlucht bieten. Die Besucherinnen und Besucher sollen auf diese Weise von den Verkehrszonen weggelotst und in einem überdachten Bereich vor Schlechtwetter geschützt werden. Ein Informationsstand soll auf die Wanderung durch die Naturlandschaft einstimmen sowie auf weitere touristische Angebote in der Region um den Ötscher und der Eisenstraße aufmerksam machen.

Christoph Trampler, Bürgermeister der Marktgemeinde Purgstall, betont: „Dank der ecoplus-Regionalförderung konnten wir im Jahr 2015 das touristische Angebot rund um die Erlaufschlucht weiterentwickeln und aufwerten. Nun erfolgt der nächste Schritt mit dem Ausbau des Eingangsbereichs. Dass sich die Investitionen auszahlen, zeigt ein Blick in das Ortszentrum: Wir spüren einen wirtschaftlichen Aufschwung im Ort, die Lokale werden deutlich besser besucht. Etwa 15.000 Besucherinnen und Besucher kamen 2016 in die Erlaufschlucht.“

„Die Regionalförderung, die ecoplus im Auftrag des Landes Niederösterreichs umsetzt, ist für die Gemeinden, Regionen und Projektträger ein starker Partner, so auch für die Gemeinde Purgstall. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht dabei immer die Maxime, die Stärken der Regionen bestmöglich zu nutzen und aktive Projektträger zu unterstützen“, freut sich ecoplus-Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki. Die NÖ Landesregierung hat auf Initiative von Landesrätin Bohuslav die Unterstützung des Projektes aus Mitteln der ecoplus-Regionalförderung beschlossen.

