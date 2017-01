FP-Krauss: Öffis und B-Führerschein sollen für Lehrlinge kostenlos sein

Lehrlinge sind als Zukunft der KMU´s besonders förderungswürdig

Wien (OTS) - Die FPÖ-Wien wird in der morgigen Gemeinderatssitzung zwei Anträge zur Förderung von Wiener Lehrlingen stellen. Zum Ersten wünscht sich der Jugendsprecher der FPÖ Wien, LAbg. Maximilian Krauss, dass Lehrlinge den B-Führerschein im Rahmen ihrer Berufsschulausbildung absolvieren können. „Der B-Schein kostet in Wien zwischen 1.300 und 1.800 Euro. Für viele Lehrlinge, die das Dokument für das Lenken eines Firmenautos benötigen, ist das allerdings unerschwinglich!“, erklärt Krauss die Notwendigkeit dieser Maßnahme. Die Theoretische Ausbildung soll demnach in den Lehrplan an den Berufsschulen integriert werden, die Fahrstunden sollen in Kooperation mit berechtigten Fahrschulen absolviert und von der Stadt Wien bezahlt werden.

Zudem bringt die FPÖ-Wien einen Antrag für eine generelle Öffi-Freifahrt für Jugendliche in Ausbildung ein. Im Sinne einer Schärfung des Umweltbewusstseins sowie als zielgerichtete Maßnahme zur Teuerungsbekämpfung soll Schülern, Lehrlingen und Studenten die gänzlich kostenfreie Benützung öffentlicher Verkehrsmittel ermöglicht werden. „Schüler, Studenten und Lehrlinge sind unsere Zukunft und unser wirtschaftliches Rückgrat. Sinnvolle Maßnahmen, welche diesen Jugendlichen die Ausbildung und einen Start ins Berufsleben erleichtern, sind in Zeiten von permanenter Teuerung und Rekordarbeitslosigkeit unbedingt zu fördern“, so Krauss abschließend.

