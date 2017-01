All Star Day 2017: Das „Schaulaufen“ der ABL-Stars exklusiv auf Sky

Sky Sport Austria HD überträgt am Sonntag live und exklusiv ab 18.00 Uhr

Wien (OTS) - Am Sonntag versammelt sich im Traiskirchener Lions Dome das „Who is Who“ der Admiral Basketball Bundesliga zum jährlichen All Star Day. Im „Showgame“ treffen die besten Österreicher auf die besten Legionäre der ABL. Zusätzlich können sich die Sky-Zuschauer auf den Slam Dunk Contest und den 3-Point Shootout freuen. Moderator Roland Streinz begleitet ab 18.00 Uhr auf Sky Sport Austria HD den All Star Day. Für den Live-Kommentar sorgt Gerfried Pröll. Markus Pargfrieder übernimmt die Doppelfunktion als Experte und Co-Kommentator. Johannes Brandl stellt auf dem Feld die Fragen.

Bereits am Donnerstag geht es in der Liga zur Sache. Die ece bulls Kapfenberg empfangen im Sky Live-Match den UBSC Graz. Die Kapfenberger haben aktuell einen Lauf und konnten am Sonntag gegen die Traiskirchen Lions das vierte Spiel in Folge gewinnen. Ganz anders sieht die Situation bei den Grazern aus. Der UBSC ist im Jahr 2017 weiterhin auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis. Ob den Grazern am Donnerstag der Turnaround gelingt, kann ab 18.45 Uhr auf Sky Sport Austria HD verfolgt werden. In der Halbzeitpause erfolgt der Live-Pick zum ABL-Cup-Viertelfinale. Die Vertreter der vier besser gesetzten Teams, Stichtage waren die 18. Runde in der ABL und die 15. Runde in der 2. Bundesliga, wählen reihum ihren Gegner im Viertelfinale. Wen die ABL-Teams Redwell Gunners Oberwart, Swans Gmunden, WBC Raiffeisen Wels und ece bulls Kapfenberg sich als Gegner aussuchen, sehen sie exklusiv auf Sky. Der Moderator ist Johannes Brandl, für den Kommentar sorgt Otto Rosenauer und die Interviews führt Michael Ganhör. Der Experte vor Ort heißt Lucas Hajda.

Mit Sky Ticket können auch alle Basketballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.

Ausführliche Informationen sind unter skyticket.at verfügbar.

Die Admiral Basketball Bundesliga bei Sky, Sky Go und mit dem Streamingdienst Sky Ticket:

Donnerstag, 26. Jänner 2017

18.45 Uhr

ece bulls Kapfenberg - UBSC Raiffeisen Graz, Sky Sport Austria HD

Sonntag, 29. Jänner 2017

18.00 Uhr

All Star Day 2017 der ADMIRAL Basketball Bundesliga im Lions Dome (Traiskirchen)

