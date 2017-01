Wien-Alsergrund: Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Ein Zeuge verständigte am 25. Jänner 2017 um 00.30 Uhr die Polizei, da er zwei Personen bei einem Einbruch in eine Buchhandlung in Wien-Alsergrund beobachten konnte. Die Beschuldigten im Alter von 30 und 41 Jahren wurden auf frischer Tat festgenommen, Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt.

