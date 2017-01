Wien-Währing: Polizisten retten 25-jähriger Frau das Leben

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Martinstraße konnten am 23. Jänner 2017 um 05.00 Uhr mittels Erste-Hilfe-Maßnahmen und dem Defibrillator das Leben einer 25-jährigen Frau retten. Beim Eintreffen der Polizisten in der Lacknergasse lag die Frau bereits ohne Bewusstsein und ohne Atmung regungslos am Boden. Die Beamten starteten unverzüglich eine Herz-Druck-Massage und aktivierten den Defibrillator. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen weitergeführt. Die 25-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auf Nachfrage zum Gesundheitszustand der Patientin gab der behandelnde Arzt heute bekannt, dass sich die Frau in einem stabilen Zustand befindet und dass ihr Leben auf Grund des raschen und engagierten Einschreitens der Polizisten gerettet werden konnte.

Hintergrund: Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit der Polizei kann ein Einsatzfahrzeug in kurzer Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod werden aus diesem Grund vom Verein "PULS" in Zusammenarbeit mit der LPD Wien seit zwei Jahren sukzessive die Streifen-KFZ der Wiener Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet und die Streifenpolizisten im Umgang mit dem Gerät geschult. So konnten von den Wiener Polizistinnen und Polizisten mittlerweile über 80 Leben gerettet werden.

Lichtbild/LPD Wien – redaktionelle Verwendung honorarfrei.

Am Bild: links – Gruppeninspektorin Carmen Jäger., rechts – Revierinspektor Matthias Holdosi.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at