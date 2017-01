Wiener Städtische Versicherung sucht 100 neue Lehrlinge

Im Zuge der Lehrlingsoffensive ermöglicht die Wiener Städtische Versicherung österreichweit 100 jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben. Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen.

Wien (OTS) - Aus- und Weiterbildung wird in der Wiener Städtischen Versicherung groß geschrieben. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der gezielten Nachwuchsförderung. „Die Themen Sicherheit und Vorsorge werden immer wichtiger, die Versicherungsbranche wächst – und mit ihr der Bedarf an top ausgebildeten, kompetenten Versicherungsberaterinnen und Versicherungsberatern. Deswegen suchen wir engagierte, kommunikative Persönlichkeiten, die an einer Lehre in unserem Unternehmen interessiert sind“, sagt Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen.

Derzeit bildet die Wiener Städtische 150 Lehrlinge aus und zählt damit zu den größten Lehrlingsausbildnern in der Versicherungsbranche. In den vergangenen Jahren haben mehrere hundert junge Menschen ihre Lehre im Unternehmen erfolgreich absolviert, mehr als ein Drittel sogar mit „ausgezeichnetem“ oder „gutem“ Erfolg. Wer sich für eine Ausbildung in der Wiener Städtischen entscheidet, profitiert von einer praxisnahen Ausbildung: Ab dem ersten Tag wird jeder Lehrling von einer/-m MentorIn begleitet. Diese ExpertInnen unterstützen die Lehrlinge während der gesamten Lehrzeit und bereiten sie auf den Berufsalltag vor.

Karriere mit Versicherungslehre

Weitere AbsolventInnen und top ausgebildete Versicherungskauffrauen/-männer sollen in den nächsten Jahren folgen:

Für Herbst 2017 werden kommunikative, flexible Persönlichkeiten im Alter zwischen 17 und 20 Jahren gesucht, die eine Lehre zur/zum Versicherungskauffrau/-mann beginnen möchten. Wer kontaktfreudig, zielstrebig und engagiert ist, die Abwechslung liebt, gerne im Team arbeitet und Verantwortungsgefühl zeigt, ist in der Wiener Städtischen genau richtig. Geboten werden eine fundierte, praxisorientierte Ausbildung und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Nach erfolgreichem Lehrabschluss bieten sich ausgezeichnete Karrierechancen, vielfältige Entwicklungsperspektiven und gute Verdienstmöglichkeiten. Bewerbungen können ab sofort per E-Mail an lehrling @ wienerstaedtische.at gerichtet werden.

Begleitet wird die Lehrlingsoffensive 2017 von einer groß angelegten Kampagne im Print- und Online-Bereich sowie in Social Media.

