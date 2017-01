Straßen sind heute größtenteils trocken bis nass

Schneefahrbahnen in höheren Lagen

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Mittwoch sind die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich größtenteils trocken bis nass, in höheren Lagen im Waldviertel, Mostviertel und im südlichen Industrieviertel muss mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel auf bis zu fünf Zentimeter und im Mostviertel und Industrieviertel auf jeweils bis zu einem Zentimeter. Im Raum Allentsteig, Weitra, Amstetten, Gutenstein und Gaming kann es abschnittsweise zu Glättebildung kommen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Rohrersattel, der L 134 von Gutenstein bis Schwarzau im Gebirge, der L 5217 von Kirchberg bis Lilienfeld. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze und auf der L 135 über das Preiner Gscheid Schneeketten anlegen. Im Raum Gaming kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 70 Metern. Die Temperaturen bewegen sich heute am Morgen zwischen -14 Grad in Gloggnitz und Gaming und -2 Grad in Poysdorf, Retz, Zistersdorf und Groß Enzersdorf.

Nähere Informationen bei der Abteilung Straßenbetrieb beim Amt der NÖ Landesregierung unter 02742/9005-60262 und e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse