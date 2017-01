Europa : DIALOG

Prominente Journalisten österreichischer Medien zu Gast in der Gesprächsreihe im Haus der Europäischen Union

Wien (OTS) - In der Frühjahrsstaffel der Dialogreihe "Europa : DIALOG" im Haus der Europäischen Union in Wien lädt Benedikt Weingartner namhafte Journalisten auf das Podium ein. Unter anderen werden die Info-Chefin von Puls4 Corinna Milborn, der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici, eine Reihe von Auslandskorrespondenten von Printmedien und des ORF, aber auch Leiter der Europaressorts österreichischer Tageszeitungen zu einem Gespräch über ihre Sicht auf Europa zur Verfügung stehen.

Jörg Wojahn, Vertreter der EU-Kommission in Österreich, freut sich auf die Gäste und meinte: "Gerade in Zeiten, in denen faktenbefreite Nachrichten die Sozialen Medien überschwemmen, fällt den Journalisten eine demokratiepolitisch besonders wichtige Aufgabe zu. Sie sind es, die Fakten prüfen, Meinungen gegenüberstellen und bewerten, sodass sich die Bürger ein objektives Bild machen können."

Georg Pfeifer, Leiter des Informationsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich, ergänzte: "Die Europa-Berichterstattung in Österreich ist entgegen aller Unkenrufe breit und qualitativ hochwertig. Es freut mich daher, dass die neue Dialogreihe Europajournalisten ins EU-Haus bringt. Für spannenden Gesprächsstoff ist auch diesmal wieder gesorgt."

In der Gesprächsreihe "Europa : DIALOG" im Haus der Europäischen Union in Wien thematisiert Benedikt Weingartner die Fragen der Handlungsfähigkeit und der Tragfähigkeit der Wertegemeinschaft, der Solidarität innerhalb der Europäischen Union und der Zukunftsfähigkeit der europäischen Idee. Welches Europa und wie viel Europa möchten wir – und was sind wir bereit, dafür zu tun, sind weitere Aspekte, die zur Sprache kommen werden.



Die Termine im Überblick:

- Di., 31.1.2017: Corinna Milborn, Info-Chefin & Moderatorin von PULS 4



- Di., 14.2.2017: Wolfgang Böhm, „Die Presse”-Ressortleiter Europa



- Di., 7.3.2017: Margaretha Kopeinig, „Kurier”-Korrespondentin in Brüssel



- Di., 14.3.2017: Ben Segenreich, ORF- & „Der Standard”-Korrespondent in Israel

- Di., 28.3.2017: Carola Schneider, ORF-Korrespondentin in Moskau

- Di., 4.4.2017: Michael Laczynski, „Die Presse“-Korrespondent in Brüssel

- Di., 18.4. 2017: Jörg Winter, ORF-Korrespondent in der Türkei

- Di., 2.5.2017: Tim Cupal, ORF-Korrespondent in Brüssel

- Di., 16.5.2017: Christophe Kohl, ORF-Korrespondent in Paris

- Di., 23.5.2017: Tessa Szyszkowitz, „profil”-Korrespondentin in London

- Di., 30.5.2017: Hannelore Veit, ORF-Korrespondentin in Washington

- Di., 6.6.2017: Thomas Seifert, „Wiener Zeitung“-Ressortleiter Europa

- Di., 20.6.2017: Doron Rabinovici, Schriftsteller & Historiker

Weitere Informationen und die jeweiligen Themenschwerpunkte der Gespräche finden Sie hier: www.EuropaDIALOG.eu



Für Bildmaterial: http://goo.gl/0gxhSt(Dropbox)

Melden Sie sich bitte ausschließlich mittels Online-Anmeldung (www.EuropaDIALOG.eu/termine) an.

Kurzfristige Terminverschiebungen vorbehalten.

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu