Studie belegt: keine Angst vor Jobverlust

Führungskräfte und Mitarbeiter gehen davon aus, dass ihr Job in 10 Jahren noch existiert.

Wien (OTS) - In Zeiten von Digitalisierung, Automatisierung und Co könnte man davon ausgehen, dass Arbeitnehmer Angst haben, ihren Job zu verlieren. Laut einer Studie der IIR GmbH sehen sowohl Führungskräfte, als auch Mitarbeiter die Lage aber deutlich entspannter. 94 % der Befragten gehen davon aus, dass ihr Job in 10 Jahren noch existiert. Aber: die Hälfte davon ist sich sicher, dass er sich stark verändern wird. Berufliche Weiterbildung sehen die meisten der Befragten als gute Möglichkeit, den Job zu erhalten. Bei Veränderungen auf Unternehmensebene, wie z. B. Fusionen, gehen sie jedoch vom Verlust ihres Jobs aus.

Lehrer, Apotheker und Beamte: Der Job bleibt gleich

Einzelne Berufsgruppen fühlen sich von Veränderungen in ihrem Umfeld weniger betroffen als andere, darunter zum Beispiel Lehrer, Apotheker oder Beamte. Sie gehen größtenteils vom unveränderten Fortbestand ihres Jobs aus. Aber auch ein Job in gehobener Position gibt vielen ein Gefühl der Sicherheit. Sie sehen außerdem Weiterbildung als Weg, ihre Stelle zu behalten.

Digitalisierung, Automatisierung und technologischer Fortschritt: Der Job verändert sich

Die Befragten sehen in Digitalisierung, Automatisierung und technologischem Fortschritt keinen Grund für die Angst vor Jobverlust. Sie gehen aber davon aus, dass sich ihr Berufsbild dadurch stark verändern wird. Weitere Gründe für die Änderung des Jobprofils sehen sie in sich verändernden Anforderungen und Aufgabengebieten. Auch hier geht der größte Anteil der Befragten davon aus, dass sie sich mit Hilfe von Weiterbildung an die sich verändernden Rahmenbedingen anpassen können.

Umstrukturierungen, Fusionen oder Übernahmen: Der Job existiert nicht mehr

Die Pessimisten hinsichtlich des Fortbestands ihres Jobs wurden nach ihren Befürchtungen befragt. Mehr als die Hälfte dieser Personen sieht Veränderungen auf Unternehmensebene als Grund für den Verlust ihres Jobs. Konkret nannten sie u.a. Umstrukturierungen, Fusionen, Übernahmen und Outsourcing. Vor der Digitalisierung und dem technologischen Fortschritt fürchtet sich jedoch nur knapp ein Fünftel.

Über die Umfrage

Jedes Jahr macht die IIR GmbH eine Studie zum Stellenwert von Weiterbildung in Österreichs Unternehmen – den IIR Weiterbildungsindex (WEBI). Befragt werden Vorstände, Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Mitarbeiter aus Unternehmen aller Branchen. Dabei werden auch immer wieder weitere interessante Aspekte in die Umfrage aufgenommen. In diesem Jahr ging es um die Prognose zum Fortbestand des Jobs in den nächsten 10 Jahren.

Weitere Infos unter: www.iir.at/weiterbildungsindex

