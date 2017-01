Wintertagung 2017: Pressekonferenz mit EU-Agrarkommissar Phil Hogan

Wintertagung des Ökosozialen Forums "Unser Essen. Unsere Regionen. Wer wird uns morgen versorgen?"

Wien (OTS) - Zum Auftakt der Wintertagung 2017 laden wir zum

Pressefrühstück "Unser Essen. Unsere Regionen. Wer wird uns morgen versorgen?"

Datum: Montag, 30. Jänner 2017

Zeit: 09.00 Uhr

Ort: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien (1. Untergeschoss)

Wir stehen auf einem Scheideweg. Die Frage ist: Wer wird uns morgen versorgen? Werden es die österreichischen Bäuerinnen und Bauern in den Regionen sein oder große internationale Konzerne, die das Prinzip der Nachhaltigkeit nicht kennen? Welche Landwirtschaft wollen wir in Zukunft haben? Was wollen die Konsumentinnen und Konsumenten? Wir müssen jetzt die Weichen stellen – auch im Zuge der neuen GAP. Wie wird diese aussehen? Und was sind die Auswirkungen des Brexit auf die europäische Agrarpolitik?

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Phil HOGAN, EU-Agrarkommissar

Andrä RUPPRECHTER, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stephan PERNKOPF, Präsident des Ökosozialen Forums Österreich

Elisabeth KÖSTINGER, Präsidentin des Ökosozialen Forums Europa

Detaillierte Informationen zum Programm der zehn Fachtage im Rahmen der Wintertagung 2017 finden Sie unter www.oekosozial.at.

Um Akkreditierung unter weber @ oekosozial.at wird gebeten!

