Neuer Bericht zu Datentrends 2017 von der Chief Data Officer Exchange

London (ots/PRNewswire) - Das Redaktionsteam von Chief Data Officer Exchange hat in seine Kristallkugel geschaut und die fünf größten Trends vorhergesagt, die 2017 für Daten-Governance, Strategien und Analytik in diversen Branchen zu erwarten sind. Nicht nur das - es hat außerdem die Herausforderungen bewertet, die diese Trends präsentieren, und bietet Ihnen Lösungen an: All dies ist im neuen Data @Work eBook zu finden - http://bit.ly/2jUoqx6

Das kostenlose eBook enthält:

5 zukünftige Trends, Herausforderungen und Lösungen für 2017. Dazu zählen künstliche Intelligenz, Veränderungen in Ihrer Unternehmenskultur und mehr

Präsentationen von Simon Gratton, vormals Chief Data Officer bei Zurich Insurance, zum Thema "Aufbau eines Unternehmens mit mehreren Geschwindigkeiten"

Cognizant, Lloyds Banking Group, Kreditech Holding, Neopost, Betsson Group und Hortonworks mit ihrer Paneldiskussion; "Daten in viel Geld verwandeln". Ratschläge für Sie zur Monetarisierung Ihrer Unternehmensdaten.

Laden Sie hier das vollständige eBook herunter, um Zugang zu den Trends, den Präsentationen und mehr zu erhalten:

http://bit.ly/2jUoqx6

Chief Data Officer Exchange ist ein hochrangiges Strategie-Meeting für führende Datenexperten aus diversen Branchen, die einige der größten europäischen Unternehmen repräsentieren.

Falls Sie daran interessiert sind, sich der Datenelite von British Gas, Deutsche Bank, Royal Mail, Barclays, Sainsbury's, Addison Lee, Amlin Insurance, Aviva, British American Tobacco, BT, Bupa Healthcare, CITI, Cox Automotive, GSK, HSBC, Lloyds Bank, Ministry Of Defence, Otto, Sainsbury's Bank, Scottish Water, Sibelco, SNCF, State Street, TNT, Ubisoft und vielen weiteren Unternehmen anzuschließen, schreiben Sie eine E-Mail an exchangeinfo @ iqpc.com oder rufen Sie an unter +44(0)20-7368-9484.

Alternativ können Sie http://www.chiefdataofficerexchange.co.uk besuchen oder hier die Agenda herunterladen http://bit.ly/2jMrVCV

