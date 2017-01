Umsatzplus im österreichischen Einzelhandel 2016 und positive Stimmung für 2017

Handelsverband Konjunkturbarometer: Weihnachtsgeschäft brachte 3,0% nominelles Umsatzplus, das Geschäftsjahr 2016 insgesamt knapp +2,0%. 2017 erwarten Unternehmen +2,2%.

Wien (OTS) -

Rückblick 2016

Der im Auftrag des Handelsverbandes erhobene Konjunkturbarometer im Einzelhandel zeigt für das Jahr 2016 einen spürbaren Aufwärtstrend. Im Gesamtjahr 2016 bilanzieren die befragten Einzelhändler mit einem Umsatzwachstum von knapp 2,0% und durchbrechen damit erstmals die 70 Mrd. Euro Grenze.

„Auch wenn die Steuerreform nur zum Teil im Handel ankommt, hat sich das Konsumklima in Österreich merklich verbessert. Die historisch niedrigste Sparquote der österreichischen Haushalte und eine erhöhte Konsumbereitschaft lassen den Handel eine positive Bilanz ziehen“, so Rainer Will Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Weihnachtsgeschäft 2016 als Umsatzboost für heimischen Handel

„Noch erfreulicher als das Gesamtjahr 2016 ist das vergangene Weihnachtsgeschäft verlaufen. Das deutliche Umsatzwachstum unterstreicht auch die Bedeutung dieses ´fünften Quartals` für den heimischen Handel. Trotz zunehmendem Kaufkraftabfluss durch internationale Player, deren Anteil am österreichischen E-Commerce überproportional wächst, konnte der heimische Handel bei den Konsumenten zu Weihnachten voll punkten. Dies war nicht zuletzt auch der günstigen Wetterlage zu verdanken. Kalte Winter sind traditionell ein Umsatzbooster für den Handel“, zeigt sich Rainer Will mit dem Weihnachtsgeschäft sehr zufrieden.

Die im Zuge des Konjunkturbarometers erhobenen Daten zeigen ein Wachstum des Weihnachtsumsatzes von 3,0% und bestätigen damit die vorweihnachtliche WIFO Prognose von +2–3%. Damit steigt die Hoffnung auf ein positives endgültiges Ergebnis, dass die Statistik Austria -nachdem die getätigten Dezemberumsätze erhoben wurden - im Februar bekanntgeben wird.

Ausblick 2017

Die positive Umsatzentwicklung soll sich auch im Jahr 2017 fortsetzen. „Die konjunkturelle Aufhellung bildet sich laut Konjunkturbarometer auch in der Erwartungshaltung der österreichischen Einzelhändler für 2017 ab. Branchenübergreifend geht man derzeit von einem Umsatzplus von 2,2% aus“, so Rainer Will.

Fast jedes zweite Unternehmen rechnet 2017 mit einem Umsatzwachstum, 27% der Unternehmen können diesen positiven Ausblick nicht teilen und erwarten einen Rückgang ihres Geschäfts.

Auffallend ist, dass die Branche `Bekleidung, Schuhe & Lederwaren` deutlich pessimistischer in das Jahr startet. Die Prognose für 2017 liegt bei +0,8%, alle anderen Branchen zusammen erwarten ein Umsatzplus von 3,2%.

Der Handelsverband Konjunkturbarometer wurde von MindTake Research durchgeführt. Befragt wurden Einzelhändler aller Branchen und Größenklassen, exkl. KFZ-Handel.

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Andreas Weigl

Communications Manager

Tel.: ++43 (01) 406 22 36 - 77

andreas.weigl @ handelsverband.at

www.handelsverband.at