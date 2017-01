Die Angelobung von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident am 26. Jänner live im ORF

„ZiB spezial“ ab 9.05 Uhr, Doku in ORF III, „Journal Panorama“ in Ö1

Wien (OTS) - Über die Angelobung von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident am Donnerstag, dem 26. Jänner 2017, im Parlament berichtet der ORF live und in all seinen Medien.

Birgit Fenderl begrüßt ab 9.05 Uhr in ORF 2 zu einer „ZiB spezial“. Zunächst steht dabei ein Studiogespräch mit „ZiB“-Innenpolitikchef Hans Bürger und danach ein Porträt Alexander Van der Bellens, das Gerhard Jelinek und Birgit Mosser-Schuöcker unter dem Titel „Van der Bellen Bundespräsident.“ zusammengestellt haben, auf dem Programm. Um 10.00 Uhr beginnt die (von Fritz Jungmayr kommentierte) Live-Übertragung der Angelobung des neuen Bundespräsidenten. Van der Bellen wird als achter vom Volk direkt gewählter Bundespräsident in die Hofburg einziehen. Die Angelobung in der Festsitzung vor der Bundesversammlung findet im historischen Sitzungssaal des Parlaments statt und ist für eine Stunde anberaumt. Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und Nationalratspräsidentin Doris Bures werden Alexander van der Bellen begrüßen und dieser wird im Rahmen der Festsitzung auch seine erste Rede als Bundespräsident halten. Die Angelobung endet traditionell mit der Österreichischen Bundeshymne.

Darüber hinaus berichten alle aktuellen Sendungen der ORF-TV-Information über die Angelobung. Die „Guten Morgen Österreich“-Gastgeber Eva Pölzl und Oliver Zeisberger begrüßen am 26. Jänner bereits ab 6.00 Uhr in ORF 2 in Gröbming Wolfgang Unterhuber, Chefredakteur der Regionalmedien Österreich, im mobilen Studio, der dabei auch über den Beginn der Bundespräsidentschaft Alexander Van der Bellens sprechen wird.

ORF III zeigt am 26. Jänner um 21.20 Uhr die bereits zur wiederholten Stichwahl ausgestrahlte Doku „Alexander Van der Bellen. Der neue Präsident“ von Gerhard Jelinek und Brigitte Mosser-Schuöcker (Mitarbeit: Vera Schmidt).

Die ORF-Radios Ö1, Ö3, FM4 und die ORF-Regionalradios berichten über die Angelobung Alexander Van der Bellens im Rahmen der Nachrichten und „Journale“. Das von Julia Schmuck und Elisa Vass gestaltete „Journal-Panorama“ (18.25 Uhr, Ö1) steht am 26. Jänner unter dem Titel „Gelöbnis, Blasmusik, Gulaschkanone: Der Tag der Angelobung“ und bietet eine Zusammenfassung der Highlights des Tages – vom Festakt im Parlament bis zum Rücktrittsangebot der Regierung.

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT berichten aktuell und umfassend über die Angelobung des neuen Bundespräsidenten, die ORF-TVthek stellt die ORF-TV-Übertragung als Live-Stream und als Video-on-Demand bereit.

