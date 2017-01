ÖVP Josefstadt setzt ihren erfolgreichen Weg fort

Abg.z.NR Andreas Ottenschläger als Bezirksparteiobmann wiedergewählt – Bunte Mischung aus jungen und erfahrenen Persönlichkeiten im Bezirksparteivorstand

Wien (OTS) - "Die Zielrichtung für die kommenden Jahre ist klar. Wir wollen weiterhin die hohe Lebensqualität in unserem Bezirk erhalten und ausbauen. Dabei soll die Bevölkerung größtmöglich eingebunden werden. Wir haben ein engagiertes und tatkräftiges Team, eine bunte Mischung aus jungen und erfahrenen Persönlichkeiten. Das sind die besten Voraussetzungen um erfolgreich zu sein und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten", hielt der mit 98,21 Prozent wiedergewählte Bezirksparteiobmann und Abgeordnete zum Nationalrat Andreas Ottenschläger in seiner Rede am prominent besuchten gestrigen Bezirksparteitag im Hotel Fleming`s fest. Neben Bezirksvorsteherin Veronika Mickel und zahlreichen Funktionären aus der Josefstadt, waren auch ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel sowie ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Markus Wölbitsch zu Gast.

Jeweils mit überwältigender Mehrheit wurden Bezirksvorsteherin Veronika Mickel, Bezirksrätin Heide Anzenhofer und Bezirksrat Stephan Mlczoch zu den Stellvertretern von Andreas Ottenschläger gewählt.

"Gemeinsam werden wir unseren Erfolgskurs in der Josefstadt fortsetzen. Das heute gewählte Team ist breit aufgestellt und strahlt die Dynamik aus, die für die Josefstadt charakteristisch ist und diesen Bezirk ausmacht", so Bezirksvorsteherin Veronika Mickel.

"Andreas Ottenschläger und sein Team sind der Garant dafür, dass in der Josefstadt Politik gelebt wird, die sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert und konkrete Lösungen bringt. Ich gratuliere sehr herzlich und freue mich auf eine weiterhin sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel.

