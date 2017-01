Es regnet Liebe: Buchmesse Leipzig mit österreichischer Beteiligung

Die Lesetour des Kärntner Autors Gerald Eschenauer startet im ORF RadioKulturhaus - Wien

Wien (OTS) - Einer der wenigen Autoren, die Ende März auf Einladung des Verbandes des Österreichischen Buchhandels in Leipzig aus seinem neuen Buch lesen wird, ist der Villacher Gerald Eschenauer. Der 44-jährige Kärntner stellt sein neues Buch „Es regnet Liebe“, erschienen im Wiener Verlag MITGIFT, vor. Erzählungen und Gedichte, satirisch menschlich. Zuvor startet der gebürtige Zweikirchner seine Lesetour im ORF RadioKulturhaus Wien (Klangtheater) unter Beteiligung von Ilse Riedler am Saxophon und Ján Kubiš am Akkordeon.

Lesetour: Gerald Eschenauer & Friends „Es regnet Liebe“

ORF-RadioKulturhaus – Klangtheater / Wien

Donnerstag, 26. Jänner I 19.30 Uhr

Kurzentrum Bad Tatzmannsdorf / Burgenland

Dienstag, 14. Februar I 19.30 Uhr

Villach, Dinzlschloss / Kärnten

Dienstag, 21. Februar I 20.00 Uhr

Es regnet Liebe



Ein literarisch, satirischer Abend mit Freunden.



