Bike-austria Tulln – 3. bis 5. Februar 2017

Vor Saisonstart: Alle Marken und die Wahl: „Motorrad des Jahres“

Tulln (OTS) - Die bike-austria Tulln findet von 3. bis 5. Februar 2017 statt und somit unmittelbar vor Saisonstart. 160 Firmen präsentieren 340 Marken aus Japan, Europa und USA. Alle Top-Player der Branche sind bei der bike-austria Tulln 2017 dabei und das Angebotsspektrum reicht von Motorrädern, Rollern, E-Bikes, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder. Neu ist ein eigener Bereich für ATV & Quads.

Erstmals in Österreich: Prämierung „Motorrad des Jahres 2017“

Auf der bike-austria Tulln wird das „Motorrad des Jahres“ prämiert – eine absolute Neuheit in Österreich. Die Preise werden in insgesamt 9 Kategorien vergeben: Tourer / Sporttourer, Sportler, Chopper / Cruiser, Enduros / Supermotos, Allrounder / Crossover, Naked Bikes, Modern Classics, 125er und Roller. Die Preisverleihung findet am Freitag, 3. Februar um 14:00 Uhr in der Messehalle 8 statt. Die Gewinnermodelle werden bis Sonntag den 5. Februar am Stand der Aussteller präsentiert.

Alle Informationen auf www.bike-austria.at



Öffnungszeiten:

Freitag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Ermäßigte Tickets (Studenten und Gruppen ab 20 Personen): EUR 10,-

Jugendliche von 14 bis 18 Jahre: EUR 8,-

Kinder von 6 bis 14 Jahre: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

bike-austria Tulln



Datum: 03.02.2017, 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Messegelände 1 , 3430 Tulln an der Donau, Österreich



Url:

www.messe-tulln.at

Rückfragen & Kontakt:

Arge 2Rad

Generalsekretärin

Mag. Karin Munk

Paul Troger Gasse 30

3003 Gablitz

office @ arge2rad.at

www.arge2rad.at



MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at