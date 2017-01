ÖHV-UNA: Unternehmerisch fit im neuen Jahr

Am 8. Mai ist es wieder soweit: Die 18. ÖHV-Unternehmer-Akademie startet. Jetzt schnell sein und noch einen Platz sichern!

Wien (TP/OTS) - „Gastgeber sein alleine reicht längst nicht mehr. Ohne modernes Managementwissen lässt sich heute kein Hotel mehr erfolgreich führen“, weiß Brigitta Brunner, Leiterin der ÖHV-Weiterbildung, aus Erfahrung. Den Grundstein hierfür legt die ÖHV-Unternehmer-Akademie (UNA), eine in ihrer Form einzigartige Ausbildung, speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Top-Hotellerie. In nur acht Wochen Präsenzunterricht, zeitlich an die Tourismussaisonen angepasst, bekommen die Teilnehmer alle Skills mit, um ihr Hotel zum Erfolg zu führen. Einzige Voraussetzung:

Berufserfahrung und ein Mindestalter von 24 Jahren. „Den Rest erledigen wir“, ergänzt Brunner. Neben dem Know-how schätzen die Teilnehmer vor allem das Netzwerk, bestehend aus Kollegen und Lektoren, das die berufsbegleitende Weiterbildung auszeichnet: „Der Austausch auf Augenhöhe, das Know-how und die persönliche Ebene machen die UNA einzigartig im deutschsprachigen Raum.“

Gelerntes gleich in der Praxis anwenden

Viele der theoretischen und praktischen Arbeiten können gleich eins-zu-eins im eigenen Hotel umgesetzt werden. „Die Teilnehmer arbeiten von Beginn an mit eigenen Zahlen und am eigenen Betrieb. Alle Teilbereiche des Hauses werden dabei abgedeckt“, erklärt die ÖHV-Weiterbildungs-Chefin.

Programm & Lehrinhalte im Überblick:

Unternehmensstrategie, -philosophie, Vision, Mission & Leitbild

Leadership

Aufbau- und Ablauforganisation

Personalmanagement

Markt & Marketing

Finanzen & Controlling

