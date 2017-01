Grüne: Walser beglückwünscht Czernohorsky zum Stadtratsposten

Dank an Frauenberger für Leistung bei Integration von Flüchtlingskindern

Wien (OTS) - „Ich beglückwünsche Jürgen Czernohorsky zur neuen Aufgabe als Wiener Stadtrat für Integration und Bildung. Ich sehe in ihm einen Verbündeten im Bemühen um mehr Bildungsgerechtigkeit“, freut sich Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, auf die gemeinsame Arbeit. „Heinrich Himmer wünsche ich für die Herausforderungen als neuer amtsführender Präsident des Wiener Stadtschulrates alles Gute.“

Der als Bildungsstadträtin scheidenden Sandra Frauenberger dankt Walser ausdrücklich für ihre bisherige Tätigkeit: „Sie hat tatkräftig und pragmatisch dafür gesorgt, dass Hunderte nach Österreich geflohene und in Wien zum Teil in Massenunterkünften untergebrachte Flüchtlingskinder innerhalb kürzester Zeit Unterricht erhalten haben. Bei den Wiener Privatkindergärten musste sie Finanzskandale und Pleiten aufarbeiten und gleichzeitig die Betreuung der betroffenen Kinder sicherstellen. Ich wünsche Ihr für die neue, nicht minder herausfordernde Aufgabe als Gesundheitsstadträtin in Wien alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, betont Walser abschließend.

