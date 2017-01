Robert Leeb übernimmt die Regionsleitung für Salzburg und Oberösterreich bei Dimension Data Austria

Wien/Linz/Salzburg (OTS) - Dimension Data Austria hat mit Robert Leeb (46) einen neuen Regionsleiter für Salzburg und Oberösterreich. In der Funktion des Senior Sales Managers leitet Robert Leeb die regionalen Teams und wird künftig dazu beitragen, die Präsenz von Dimension Data in Salzburg und Oberösterreich weiter auszubauen.

Robert Leeb punktet mit langjähriger Erfahrung im Technik- und Sales-Bereich. Der gebürtige Oberösterreicher ist seit 27 Jahren im Unternehmen (vormals Alcatel Austria AG und NextiraOne Austria GmbH) tätig und hat dabei unterschiedlichste Positionen in den Bereichen Technical Service, Projektmanagement sowie Presales und Consulting durchlaufen. Zuletzt war er zehn Jahre lang im Sales-Bereich als Large Account Manager für Datenkommunikation in Oberösterreich tätig.

Mit seiner Aus- und Weiterbildung hat Robert Leeb schon früh den Grundstein für seinen Erfolg gelegt und verfolgt diesen Weg auch heute noch konsequent. Das Fundament bildet seine Ausbildung an der HTL für Nachrichtentechnik und Elektronik in Braunau. Darüber hinaus verfügt Robert Leeb über zahlreiche Zertifizierungen, unter anderem als Unified Communication Expert und Netzwerkinfrastruktur Consultant. Er absolvierte auch Verkaufsausbildungen mit Schwerpunkt Abschluss- und Präsentationstechnik. Robert Leeb ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit ist er leidenschaftlicher Golfer und Skifahrer und außerdem beim Round Table in Ried im Innkreis sozial engagiert.

Mit Robert Leeb konnten wir die Idealbesetzung für die Stelle des Regionsleiters Salzburg und Oberösterreich finden. Seine technische Expertise wird durch seine langjährige Erfahrung im Vertrieb ergänzt. Nach 27 Jahren in unserem Unternehmen kennt er die Region wie kein Zweiter. Robert Leeb bringt die idealen Voraussetzungen mit, um unsere Kunden in diesen Regionen bestmöglich auf ihrem Digitalisierungsweg zu begleiten , sagt Jürgen Horak, CEO von Dimension Data Austria.

Als Leiter der Region Salzburg und Oberösterreich hat für mich die optimale Betreuung unserer Kunden oberste Priorität. Meine neue Funktion möchte ich vor allem dazu nutzen, unsere regionalen Teams in den Bereichen Sales und Technik zu stärken und weiter auszubauen. Unser Ziel bleibt es auch für die Zukunft, unsere Kunden zu unterstützen, ihre technologischen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen , betont Robert Leeb.





Dimension Data nutzt die Kraft der Technologie, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Ambitionen und Ziele im digitalen Zeitalter umzusetzen. Als IKT-Dienstleister sind wir auf digitale Infrastrukturen, Hybrid Cloud, Workspaces for tomorrow, Cybersecurity und Network as a Platform spezialisiert. Mit einem Jahresumsatz von 83 Millionen Euro, Niederlassungen in den Bundesländern und 330 Mitarbeitern, davon 200 im Servicebereich, liefern wir unseren nationalen und internationalen Kunden die passenden Lösungen für jede Phase ihrer technologischen Reise. Dimension Data ist Mitglied der NTT Gruppe.

Dimension Data ist offizieller Technologiepartner der Amaury Sport Organisation (ASO), Organisator der Tour de France und Partner des Radteams „Dimension Data für Qhubeka“.



Accelerate your ambition. Nähere Informationen unter www.dimensiondata.com

