McDonald’s Österreich wächst: 586 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2016

500 neue Arbeitsplätze für 2017

Brunn am Gebirge (OTS) - Der heimische Systemgastronomie-Marktführer McDonald’s Österreich wächst weiter und erzielte 2016 einen Umsatz von 586 Millionen Euro. Das erfolgreiche Jahr war geprägt von massiven Investitionen in das Konzept my burger, mit dem McDonald’s Österreich neue Standards für kompromisslose Frische setzt. Neben der Option zum Burger-Selberbauen führte der größte Gastro-Partner der heimischen Landwirtschaft mit myMcDonald’s auch einen eigenen Bonusclub für seine Gäste ein.

Andreas Schmidlechner, Managing Director von McDonald’s Österreich ist mit dem abgeschlossenen Geschäftsjahr zufrieden: „2016 konnten wir unseren Erfolgskurs fortsetzen, das Jahr war von zwei großen Innovationen geprägt: Mit my burger können unsere Gäste nun in mehr als 150 österreichischen Restaurants die Zutaten ihres Lieblingsburgers selbst auswählen. Zusätzlich haben wir mit myMcDonald’s unseren Bonusclub gestartet, bei dem Gäste bei jedem Einkauf ‚Ms‘ sammeln und später für Gratis-Prämien einlösen können. Hier freuen wir uns mit über 450.000 Registrierungen in den ersten acht Wochen über einen sehr erfolgreichen Start. Mit diesen Neuerungen konnten wir unseren Innovationsvorsprung weiter ausbauen und blicken positiv in die Zukunft.“

Kick-Start für 2017: Investitionen, Produktneuheiten, Familien-Schwerpunkt

Auch 2017 investiert McDonald’s Österreich weiter gemeinsam mit seinen 43 Franchisenehmerinnen und Franchisenehmern in bestehende sowie neue Restaurantstandorte.

Auf die Gäste des heimischen Systemgastronomie-Marktführers warten außerdem zahlreiche Produktinnovationen. Das Jahr hat Anfang Jänner bereits mit dem ersten Produkt-Highlight gestartet: Der McDeal bringt mit vier neuen Burgern besonders preisgünstige Optionen für das Mittagessen. Den McDeal ergänzen monatlich weitere Neukreationen nach österreichischem Geschmack aus der McDonald’s Produktentwicklung.

2017 wird bei McDonald’s inhaltlich ganz im Zeichen der Familien stehen: So bringt das kommende Jahr ein vielfältiges Angebot für den „Vitaminkick“, die Extra-Portion Obst im Happy Meal. Das Kinder-Menü Happy Meal wird darüber hinaus ab Februar laufend mit einem Buch als Beigabe begleitet, das alternativ zu Spielzeug, Comicfiguren & Co. für junge Leseratten zur Auswahl steht. Ziel der Aktion ist es, Kinder schon früh bei der Entwicklung ihrer Sprachkenntnisse zu fördern und die Freude am Lesen zu wecken.

McDonald’s schafft 500 neue Jobs in Österreich

Nicht nur Eltern mit ihren Kindern werden 2017 von der Service-Offensive der österreichischen McDonald’s Restaurants profitieren: „Wir suchen für alle Standorte österreichweit neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vergrößern unsere Teams. Damit erweitern wir das Service in unseren Restaurants und schaffen 2017 insgesamt 500 neue Arbeitsplätze – sowohl in den Ballungszentren als auch in ländlichen Gebieten“, erklärt Andreas Schmidlechner. Mit aktuell rund 9.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist McDonald’s Österreich weiterhin der größte Arbeitergeber in der heimischen Gastronomie. Zukünftig kümmern sich eigene Gästebetreuer um das perfekte Restauranterlebnis und das Wohl der Gäste. Die speziell geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen bei der Auswahl am Kiosk oder bringen Bestellungen bei Bedarf auch zum Tisch.

Starker Partner der österreichischen Landwirte

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für McDonald’s Österreich sind Zutaten aus heimischer Produktion – mit einem Lieferantennetzwerk von rund 40.000 landwirtschaftlichen Betrieben. Diese Zusammenarbeit garantiert beste Produktqualität und macht McDonald’s Österreich auch weiterhin zum größten Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft. Besonders erfolgreich hat sich im Jahr 2016 auch das Qualitätssicherungs-Programm M-Rind entwickelt, das McDonald’s vor zwölf Jahren gemeinsam mit der ARGE Rind und OSI Food Solutions startete. Bereits rund 12.000 M-Rind Bauern nehmen am Programm teil und liefern bei Erfüllung hoher Qualitätsstandards Rindfleisch an den Systemgastronomie-Marktführer. Neben dem Rindfleisch tragen bei McDonald’s Österreich auch Pommes Frites, Frühstückseier sowie -gebäck, Milch und Speiseeis das AMA-Gütesiegel – es garantiert hohe Qualität, unabhängige, strenge Kontrollen und die nachvollziehbare Herkunft der Zutaten.

