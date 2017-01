Karriere bei PwC Österreich: Drei neue Partner erweitern Führungsteam

Christoph Obermair, Martin Spornberger und Timo Steinmetz ergänzen 49-köpfiges Partnerteam

Wien (OTS) - PwC Österreich erweitert zu Beginn des neuen Jahres seine Führungsetage um drei neue Partner: Christoph Obermair (Unternehmensberatung), Martin Spornberger (Steuerberatung) und Timo Steinmetz (Wirtschaftsprüfung) ergänzen das nun 49-köpfige Partnerteam am Hauptsitz in Wien.



Christoph Obermair

Mag. Christoph Obermair (40) ist seit 1. Jänner 2017 Partner bei PwC Österreich. Er verantwortet die Fachbereiche Strategy & Operations und Compliance mit Fokus auf die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in Banken. Mag. Christoph Obermair verfügt über 17 Jahre Berufserfahrung in der Strategie- und Managementberatung in Österreich, Deutschland und der Schweiz und ist seit 2008 in der Unternehmensberatung bei PwC Österreich tätig. Er absolvierte das Studium der internationalen Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck und am Trinity College Dublin (Irland).

Martin Spornberger

Mag. Martin Spornberger (41) leitet seit 2012 die Abteilung für Abgabenverfahrensrecht und Finanzstrafrecht (Tax Litigation) bei PwC Österreich, die er aufgebaut hat. Er ist Steuerberater, hat die Rechtsanwaltsprüfung abgelegt und einen Abschluss des Postgraduate Studiums an der University of San Diego, School of Law (LL.M.). Mag. Martin Spornberger kann auf die Erfahrung von mehr als 15 Jahren in der Rechts- und Steuerberatung zurückgreifen. Er ist Fachautor und Vortragender zu den Themen Finanzstrafrecht und Verfahrensrecht und hierfür auch Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Wien.

Timo Steinmetz

Dipl.-Kfm. Timo Steinmetz (49) wechselte 2009 nach 15 Jahren im Bereich Financial Services bei PwC Deutschland zu PwC Österreich und ist mitverantwortlich für die Prüfung von Banken. Der Wirtschaftsprüfer (DE und AT) und Steuerberater (DE) hat einen Abschluss der Georg-August-Universität Göttingen, seine Spezialisierung sind die Jahres- und Konzernabschlussprüfung von Banken und Leasinggesellschaften, Rechnungslegung im Einzel- und Konzernabschluss sowie die Prüfung und Beratung im Kreditgeschäft, im Risikomanagement und im Bereich Internes Kontrollsystem. Dipl.-Kfm. Timo Steinmetz ist als Vortragender zu den Themen Aufsichtsrecht, Bankbilanzierung und Kreditgeschäft tätig.

