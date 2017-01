Wohnungstür aufgebrochen: Mann festgenommen

Wien (OTS) - Am 23.01.2017 versuchte gegen 23:50 Uhr ein Mann in eine Wohnung in der Weißgerberlände (3. Bezirk) einzudringen. Alarmierte Polizeikräfte konnten den Mann im Keller des Wohnhauses anhalten. Der 40-jährige Mann war stark alkoholisiert. Er wurde vorläufig festgenommen. Ob der Mann einen Einbruch verüben wollte oder lediglich einen Schlafplatz gesucht hatte, müssen die weiteren Ermittlungsmaßnahmen klären.

