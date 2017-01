Aptuit verkündet gemeinsame Arzneimittelforschung mit Massachusetts General Hospital (MGH) zur Identifizierung neuartiger Therapieansätze für gramnegative Infektionen

Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire) - Aptuit, LLC, hat heute den Beginn eines Gemeinschaftsprojekts mit dem Molecular Surgical Laboratory des Massachusetts General Hospital (MGH) unter Leitung von Dr. Laurence Rahme angekündigt. Dabei geht es um die Identifizierung und Validierung neuartiger Targets in gramnegativen Bakterien. Aptuit erhofft sich von innovativen Ansätzen, dass sie der Resistenz von Antibiotika bei der Behandlung schwerer Infektionen entgegenwirken können.

Aptuit wird umfassende Kenntnisse bei der integrierten Erforschung von Infektionskrankheiten beisteuern, darunter in vitro- und in vivo-Module. Damit wird die Rahme Lab Forschungsplattform und Expertise auf dem Gebiet der Antivirulenzforschung ergänzt.

Dr. Laurence Rahme, außerordentlicher Professor für Chirurgie, Mikrobiologie und Immunbiologie an der Harvard Medical School und Direktor des MGH Molecular Surgical Laboratory, kommentierte: "Die akademische Gemeinschaftsinitiative mit Aptuit und insbesondere mit seiner hochqualifizierten Antiinfektiva-Gruppe wird den Erfolg bei der Entwicklung hochinnovativer alternativer Therapien gegen multiresistente Erreger maximieren, einschließlich solcher mit hoher Toleranz gegenüber allen bestehenden Antibiotika-Therapien."

Dr. Antonio Felici, Direktor und Leiter der Mikrobiologieabteilung bei Aptuit, ergänzte: "Wir sind begeistert über die bevorstehende Zusammenarbeit mit Prof. Rahme. Es handelt sich hier um ein äußerst vielversprechendes Forschungsgebiet im Bereich der Antibiotikaresistenz. Aptuit wird MGH seine Expertise bei der integrierten Erforschung von Antiinfektiva beisteuern. Wir hoffen, dass wir gemeinsam neue effektive Therapeutika gegen gramnegative Erreger wie beispielsweise Pseudomonas aeruginosa entwickeln können. Wir freuen uns auf eine lange, effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit."

